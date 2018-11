„Mi-am dorit să fac şi eu toate pozele alea de gravidă, de început, când ea era foarte mică, dar nu avut cum. În ziua în care am născut, îmi programasem să fac şedinţa foto, gravidă fiind. Evident, nu am apucat să fac sedinţa foto gravidă pentru că eram la spital, năşteam. Nu am poze frumoase de gravidă, pentru că nu ştiu de ce am aşteptat până în ultima zi. Credeam că trebuie să am burta imensă. În primele două luni după ce s-a născut, eu m-am simţit rău, fizic vorbind şi nu am fost în stare s-o duc pe Victoria să facă pozele de început, când sunt bebeluşii foarte mici şi stau în orice poziţie îi pui. Am zis că acesta este momentul, să facă prima sedinţă foto de Crăciun”, a spus Gabriela Cristea la tv.

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și așteaptă cu nerăbdare să își țină fetița în brațe. Prezentatoarea tv nu s-a retras încă din lumina reflectoarelor, fiind prezentă în continuare în platoul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi' .

