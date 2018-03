Forurile din rugby investighează prestația arbitrului român Vlad Iordăchescu la meciul Belgia – Spania | FOTO&VIDEO

Forurile din rugby investighează prestația arbitrului român Vlad Iordăchescu la meciul Belgia – Spania (18-10). După Rugby Europe, care a anunțat că prestația arbitrului român la meciul de la Bruxelles, va fi analizată vineri, în Polonia, cu ocazia startului CE U18, și World Rugby va investiga cazul.

Spaniolii au sesizat Rugby Europe și World Rugby după prestația lui Iordăchescu la meciul de rugby din Belgia, din Rugby Europe Internațional Championship. Arbitrul român Vlad Iordăchescu, alergat pe teren de rugbiștii spanioli.

Chiar dacă a pierdut cu 25-16 meciul de duminică din Georgia, România a profitat de ce mai mare surpriză a zilei, eșecul Spaniei în fața Belgiei (10-18), și ”stejarii” s-au calificat direct la Cupa Mondială din 2019 din Japonia.

Comitetul de desemnare a arbitrilor de la Rugby Europe va analiza fazele de joc de la meciul Belgia – Spania (18-10), implicit arbitrajul lui Vlad Iordachescu, în reuniunea de vineri, de la Poznan (Polonia).

Deși forul mondial, World Rugby, își declinase inițial competența, subliniind că delegarea arbitrilor la meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2019, în zona Europa, a fost făcută de Rugby Europe, va investiga cazul înaintat de federația iberică: ”Nu World Rugby nu numește oficialii meciurilor pentru calificările din zona Europa, dar suntem în contact cu Rugby Europe pentru a înțelege contextul evenimentelor legate de meciul Belgia – Spania”



În memoriul întocmit de spanioli, i se impută lui Iordachescu nenumărate decizii, 18 greșite, și faptul că a dicat 28 de penalități contra echipei ”Leilor”, față de doar 8 Belgiei. FER invocă și faptul că, după ce a învins România (22-10), a cerut pe 19 februarie schimbarea brigăzii anunțate din ianuarie, însă nu a fost băgată în seamă.



”România avea nevoie ca Spania să piardă pentru a merge la Cupa Mondială și e evident că un arbitru român a fost ideal pentru acest meci”, a spus o sursă din FER. “Federația a înaintat memorii la Rugby Europe și la World Rugby, astfel încât Comisiile de arbitri să poată examina înregistrarea jocului și să determine dacă arbitrul a favorizat în mod deliberat interesele României și, dacă este cazul, să ia măsuri”.







Pe de altă parte, Alin Petrache a condamnat ieșirea spaniolilor din finalul meciului cu Belgia, spunând că așa ceva nu se face în sportul cu balonul oval. Iar FRR a emis un comunicat de presă.

”Federatia Romana de Rugby a sesizat forurile abilitate in legatura cu incidentul de la finalul partidei Belgia – Spania, din cadrul Rugby Europe International Championship. Ostilitatea centrata pe brigada de arbitri romani, care a judecat partida, contravine nu doar spiritului rugbyului, ci fair-play-ului in general. Nu exista nicio scuza pentru atitudinea violenta de pe teren, un astfel de comportament aducand grave prejudicii imaginii generale a acestui sport. Valorile acestei discipline trebuie nu doar declarate, ci considerate drept un cod de conduita pentru toti cei implicati in fenomen. Indiferent de cat este de mare presiunea unei partide, indiferent de frustrarile pe care ea le poate genera, contestarea deciziilor unui arbitru nu poate lua forme lipsite de civilizatie, care sa ajunga sa puna in pericol integritatea sa fizica. Ne mahneste faptul ca o competitie de o importanta majora, organizata de Rugby Europe, este scena unor astfel de manifestari, care se cer sanctionate drastic pentru a descuraja repetarea lor. Respectul pe care il consideram fundamental in sportul cu balonul oval este datorat egalmente tuturor celor implicati intr-o competitie. Nu este optional, nu depinde de victorie, nu poate fi pus intre paranteze. Agresarea unei arbitru nu poate fi tolerata unui atlet, este semnul unor carente de educatie, sportiva si nu numai, dar si un semnal de alarma referitor la ceea ce se poate declansa pe viitor, daca se vor contoriza prea multe circumstante atenuante. Rugbyul are regulamente clare, foruri abilitate sa evalueze obiectiv diverse situatii si sa ia atitudine in consecinta. Federatia Romana de Rugby are incredere ca autoritatile in domeniu vor sesiza gravitatea situatiei, reafirmand prin masurile luate faptul ca ne dorim sa contribuim cu totii la evolutia pozitiva a acestui sport, in spiritul si valorile sale.

Va fi cercetat și comportamentul spaniolului de origine franceză Pierre Barthere, cel care ar fi încercat să-l lovească pe arbitrul român.



Conform 100sport.ro, ”în rugby-ul mondial, la nivel înalt, nu e o ciudățenie să delegi arbitri din țări ale căror echipe se află în competiție directă cu formațiile din meciul în cauză. Această situație se întâmplă frecvent în Six Nations, de pildă. Și la Cupa Mondială, competiție la care Spania își propune să ajungă, există destule exemple în acest sens. Probabil că presa iberică nu le cunoaște fiindcă naționala lor a ajuns o singură dată la Rugby World Cup, în 1999”.

Cupa Mondială 2015

JP Doyle (Anglia) a condus meciul Fiji – Uruguay 47-15 deși Anglia era în aceeași Grupa A

Craig Joubert (Africa de Sud) a arbitrat partida Samoa – Japonia 5-26 deși Africa de Sud era în aceeași Grupa B

Jaco Peyper (Africa de Sud) a condus meciul Samoa – Scoția 33-36 deși Africa de Sud era în aceeași Grupă B

Glen Jackson (Noua Zeelandă) a oficiat la întâlnirea Tonga – Namibia 35-21 deși Noua Zeelandă era în aceeași Grupă C

George Clancy (Irlanda) a condus disputa Italia – Canada 23-18 deși Irlanda se afla în aceeași Grupă D

Jerome Garces (Franța) a arbitrat partida Irlanda – Italia 16-9 deși Franța juca în aceeași Grupă D

Romain Poite (Franța) a oficiat la meciul Italia – România 32-22 cu toate că Franța se afla în aceeași Grupă D

Cupa Mondială din 2011

Steve Walsh (născut în Noua Zeelandă, din 2009 reprezintă Australia) a condus întâlnirea Franța – Japonia 47-21 deși Noua Zeelandă, țara sa de origine, era în aceeași Grupă A

Steve Walsh (născut în Noua Zeelandă, din 2009 reprezintă Australia) a arbitrat partida Franța – Tonga 14-19 cu toate că Noua Zeelandă, țara sa de origine, se afla în aceeași Grupa A

Romain Poite (Franța) a oficiat la meciul Noua Zeelandă – Canada 79-15 deși Franța evolua în aceeași Grupă A

Dave Pearson (Anglia) a condus partida Scoția – România 34-24 deși Anglia făcea parte din aceeași Grupă B

Wayne Barnes (Anglia) a oficiat la meciul Argentina – Scoția 13-12 cu toate că Anglia se afla în aceeași Grupă B

Dave Pearson (Anglia) a arbitrat întâlnirea Georgia – România 25-9 deși Anglia se afla în aceeași Grupă B

Alain Rolland (Irlanda) a condus disputa Australia – Italia 32-6 cu toate că Irlanda era în aceeași Grupă C

George Clancy (Irlanda) a oficiat la meciul Italia – SUA 27-10 deși Irlanda se afla în aceeași Grupă C

Nigel Owens (Țara Galilor) a condus întâlnirea Fiji – Namibia 49-25 deși Țara Galilor evolua în aceeași Grupă D

Nigel Owens (Țara Galilor) a arbitrat partida Africa de Sud – Samoa 13-5 deși Țara Galilor se afla în aceeași Grupă D

Cupa Mondială din 2007

Jonathan Kaplan (Africa de Sud) a oficiat la meciul Anglia – SUA 28-10 deși Africa de Sud se afla în aceeași Grupă A

Jonathan Kaplan (Africa de Sud) a arbitrat meciul Samoa – Tonga 15-19 deși Africa de Sud se afla în aceeași Grupă A

Wayne Barnes (Anglia) a oficiat la disputa Africa de Sud – Tonga 30-25 deși Anglia evolua în aceeași Grupă A

Wayne Barnes (Anglia) a condus întâlnirea Samoa – SUA 25-21 deși Anglia evolua în aceeași Grupă A

Tony Spreadbury (Anglia) a arbitrat partida Africa de Sud – SUA 64-15 deși Anglia se afla în aceeași Grupă A

Nigel Owens (Țara Galilor) a oficiat la meciul Australia – Fiji 55-12 deși Țara Galilor evolua în aceeași Grupă B

Stuart Dickinson (Australia) a condus partida Țara Galilor – Fiji 34-38 deși Australia se afla în aceeași Grupă B

Steve Walsh (Noua Zeelandă) a arbitrat disputa Scoția – Portugalia 56-10 deși Noua Zeelandă juca în aceeași Grupă C

Paul Honiss (Noua Zeelandă) a oficiat la meciul România – Portugalia 14-10 deși Noua Zeelandă evolua tot în Grupa C

Joel Jutge (Franța) a condus disputa Irlanda – Namibia 32-17 deși Franța se afla tot în Grupa D

Alain Rolland (Irlanda) a arbitrat meciul Franța – Namibia 87-10 deși Irlanda evolua în aceeași Grupă D

Alan Lewis (Irlanda) a oficiat la partida Franța – Georgia 64-7 deși Irlanda se afla tot în Grupa D

Cupa Mondială din 2003

Pablo De Luca (Argentina) a condus meciul Australia – România 90-8 deși Argentina se afla în aceeași Grupă A

Andrew Cole (Australia) a oficiat la meciul Irlanda – Namibia 64-7 deși Australia era tot în Grupa A

Peter Marshall (Australia) a arbitrat întâlnirea România – Namibia 37-7 deși Australia se afla în aceeași Grupă A

Joel Jutge (Franța) a condus întâlnirea Fiji – SUA 19-18 deși Franța făcea parte din aceeași Grupă B

Jonathan Kaplan (Africa de Sud) a oficiat la disputa Anglia – Samoa 35-22 deși Africa de Sud se afla tot în Grupa C

Chris White (Anglia) a arbitrat partida Africa de Sud – Samoa 60-10 deși Anglia făcea parte din aceeași Grupă C

Steve Walsh (Noua Zeelandă) a condus meciul Italia – Tonga 36-12 deși Noua Zeelandă se afla tot în Grupa D

Paul Honiss (Noua Zeelandă) a arbitrat disputa Țara Galilor – Tonga 27-20 deși Noua Zeelandă era tot în Grupa D

Paddy O’Brien (Noua Zeelandă) a oficiat la întâlnirea Italia – Canada 19-14 deși Noua Zeelandă evolua în aceeași Grupă D