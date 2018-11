Fetița nu a pățit nimic, nu prezintă semne ale vreunul abuz, însă pentru mai multă siguranță a fost dusă la spital pentru investigații, relatează Digi 24.

Fetița a fost dată dispărută de părinți pe 4 noiembrie, la 3 zile după ce fetița dispăruse. Polițiștii au precizat că fetița a fost momită de un bărbat în vârstă de 44 de ani să meargă cu el spre un cimitir din oraș pentru a-i da de pomană. Bărbatul era din rândul persoanelor fără adăpost, însă era un cunoscut al familiei.

„În cursul nopţii, în urma activităţilor investigative si de căutare, poliţiştii au găsit fetiţa de de 7 ani, dispărută în data de 1 noiembrie a.c., din Petroşani. Aceasta a se afla în incinta unui cămin dezafectat din municipiul Vulcan, împreună cu bărbatul cu care a plecat din faţa blocului”, au transmis polițiștii.

În acest acest caz, a fost sesizată și Protecția Copilului.

„Totodată, a fost sesizată Autoritatea de Protecţie a Copilului, pentru efectuarea unei achete sociale. Poliţiştii continuă cercetările în cadrul dosarului penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, urmând a fi dispuse măsuri legale, sub coordonarea Parchetului de la lângă Judecătoria Petroşani. La căutări (in localităţile Văii Jiului) au participat peste 50 de poliţişti, jandarmi si poliţişti locali, sub coordonarea Serviciului de Investigaţii Criminale. Fetita se afla în urmărire naţională din data de 5 noiembrie a.c., după ce, în data de 4 noiembrie a.c., dispariţia acesteia a fost reclamată la Poliţia Municipiului Petroşani de tatăl acesteia, aflat în municipiul Timişoara”.

