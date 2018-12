Prințesa Charlotte, în vârstă de trei ani, apare în noua fotografie de Crăciun a familiei ei purtând cardiganul de culoarea albastru-marinăresc a fratelui ei, în vârstă de 5 ani, Prințul George, scrie Daily Mail.

Cardiganul a fost purtat pentru prima dată de Prințul George la o ședință foto în 2016, cu ocazia zilei de naștere a străbunicii lui, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Charlotte a mai purtat cardiganul în momentul în care a fost fotografiată alături de fratele ei mai mic, Prințul Louis, născut în primăvara acestui an.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family.

The photograph, taken by Matt Porteous, shows The Duke and Duchess with their three children at Anmer Hall, and features on Their Royal Highnesses Christmas card this year. pic.twitter.com/6XqCMlhLi8

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 14, 2018