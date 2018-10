Gabriela Firea ar fi spus joi că vrea închiderea magazinului cu jucării sexuale de lângă Teatrul Nottara, aflat pe Bulevardul Magheru. În viziunea primarului, locul în care este deschis magazinul este nepotrivit, scrie Adevărul.

Elena Teusdea, proprietarea magazinului, a răspuns într-un comentariu, pe pagina de Facebook a lui Ciprian Ciucu, că afacerea sa funcționează legal, actele fiind la zi. Totodată, i-a mai cerut edilului să fie „corectă” și să interzică toate sex shop-urile din zonă, nu în mod aleatoriu.

„Bună ziua! Tare mult aș vrea să o cunosc pe doamna Firea, să îmi spună personal de ce vrea să îmi închidă magazinul, sex shopul de pe Magheru! Cu ce o deranjează magazinul, pentru că arată foarte bine în comparație cu alte sex shopuri din aceeași zonă. De acelea nu a spus nimic, domnul Ciucu? Îmi plătesc taxele lunar, nu am deranjat pe nimeni. Clienții sunt mulțumiți de serviciile noastre. De ce are dânsa o problemă cu noi? Pentru impozitele pe care le plătesc, statul nu mă ajută cu nimic, mai ales Primăria. Ea știe că noi am muncit 10 ani pentru ca magazinul acela să fie acolo și să arate bine, nu ca o dugheană? Nu știe. Ar trebui să își vadă de alte lucruri mai importante, decât de magazinul meu. Am contract de închiriere valabil, plătesc taxe. De ce să mă închizi? Pentru că refuzi plăcerile trupești ale oamenilor? Eu fac oamenii fericiți cu produsele noastre, spre deosebire de ea, care nu se gândește la fericirea cetățenilor. Unde ar vrea să mă duc? La Gara de Nord? În afara țării? Mă mir de ce nu le interzice pe toate. Așa mi s-ar părea corect. De ce să te iei doar de mine? Închide-i pe toți, doamna Firea! Fii Corectă!”, a scris femeia.

