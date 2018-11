Gabriela Firea și-a dat demisia de la șefia PSD București

„Mi-am depus acum demisia din calitatea de președinte interimar la PSD București. Este o formă de protest a mea, pentru faptul că de 2 ani de zile Dragnea a blocat alegerile la această organizație și la alte câteva din țară, probabil pentru a fi vulnerabili și de a depinde doar de domnia sa. Cred că și statutul ar trebui să fie amendat, în sensul că opoziție interimară nu poate să dureze 2 ani, așa cum mi s-a întâmplat mie”, a spus Firea, la intrarea în şedinţa CExN.

Anunțul lui Firea vine înaintea ședinței CEx, în care se vehicula că PSD îi va retrage sprijinul politic.

„Dacă mi se vor lua funcțiile politice nu voi fi cu nimic afectată. Prezența mea în BPN și CEx nu au adus nimic bun bucureștenilor. Tot ce am făcut și nu am făcut în doi ani ca primar general, sunt primul critic al meu, nu spun că am făcut de nota 10, dar tot ce s-a făcut a fost prin munca echipei mele, cu niciun alt sprijin, din păcate”, a declarat Gabriela Firea.

Comitetul Executiv Național al PSD se reunește luni, la Parlament, de la 11.00. Înaintea ședinței, Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea au avut o întâlnire informală cu mai mulți lideri PSD in țară, iar principala temă a fost o eventuală remaniere guvernamentală.

