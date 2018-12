„Nu a ieşit aşa cum ne-am dorit. Noi toţi suntem extrem de obosiţi. Astăzi a fost încă o zi extrem de grea pentru mine”, a declarat Cristina Nedelcu la Kanal D.

„Este şi puţină oboseală, nici finalul nu ne-a avantajat. Ţinând cont că e o zi specială, indiferent că suntem Războinici sau Faimoşi, mergem înainte cu capul sus”, a spus Cristi Pulhac. „Nu cred că am fost niciodată atât de nervosă ca astăzi. M-am enervat extraordinar de tare. Am câştigat două puncte, am pierdut două puncte. Mă bucur că suntem învigători.

Cei care au câştigat astăzi primesc o petrecere cu specific românesc. „Pentru că este ziua României, o zi atât de specială, ne-am dori să petrecem alături de Faimoşi şi de tine, Cosmin”, a spus Alin Andronic.

