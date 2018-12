Valorea contractului este de 75.000,00 RON (16.094,77 EUR)

Guvernul a achiziţionat agende din piele naturala – multifunctionale şi personalizate.

Printre condiţiile Guvernului: să aibă copertă cu exterior din piele naturala regenerata de vitel nappa de culoare bordo. În plus, pe fata copertei se va realiza cu timbru sec, in partea superioara centrat sigla Guvernului Romaniei iar in partea inferioara Guvernul Romaniei', conform ghidului de identitate vizuala.

Interiorul trebuia să fie din captusala material textil cu diverse forme geometrice realizate direct in tesatura.

Pe partea stanga la interior se vor regasi doua buzunare mari pentru documente, doua buzunare pt carti de vizita si un buzunar transparent pentru legitimatie sau carte de identitate. Aceste buzunare sunt acoperite cu o coperta din carton imbracat in material textil si prinsa cu o capsa.

Pe partea dreapta la interior se va regasi un lacas pentru a fixa agenda in coperta. Va contine 200 file de hartie tip ivory 80-100gr/mp si 2 file hartie ivory 150gr/mp. • Imbracamintea din exteriorul agendei va fi din material textil cu diverse forme geometrice realizate direct in tesatura si identice cu cele de la interiorul copertei din piele.

Sistemul de inchidere va avea clapeta cu elastic pentru o mai buna flexibilitate si pentru a facilita inchiderea. • Sub clapeta din plastic pe interior se afla o banda din elastic pentru pix. Dimensiunile agendei vor fi 17 x 24 cm. Ambalajul se va realiza din carton sau saculet de plus.



