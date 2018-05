„Dânșii erau ascunși la ieșirea din Parcul Herăstrău. Au trecut nu știu câte mașini, doar pe mine m-au oprit (…) Nu e adevărat că nu am vrut să mă legitimez. Eram în mijlocul străzi, m-am dus cinci metri în față. Ați observat că eu nu l-am înjurat pe polițist până nu a tras de mine? Ați pus înregistrarea. Eu aveam portofelul în mână să scot actele. Mi-a scos centura, nu am mai avut timp să-i dau portofelul”, a declarat Ilie Năstase la Antena 3. Ilie Năstase a subliniat că video-ul arată că și politițiștii ar avea partea lor de vină, iar asta se vede pe înregistrarea cu momentul arestării.

„Am recunoscut că am băut. Am suflat în aparat. Dacă am recunoscut că am băut, de ce să nu suflu. Era necesar să mă aresteze?”, a precizat fostul tenismen român.

El a vrut să sublinieze comportamentul polițiștilor români, aflați la pândă, în contrast cu colegii lor francezi, povestind ce s-a întâmplat când a fost oprit pe Champs-Élysées.

„M-au oprit și m-au întrebat dacă am băut. Le-am spus că da. Și m-au întrebat dacă pot să ajung până acasă. Am lăsat mașina acolo și am plecat”, a relatat Ilie Năstase

