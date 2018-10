INVESTIGAȚIE EXCLUSIVĂ/ Pedofilul care se plimba nestingherit prin fața școlii l-a determinat pe avocatul Fesan din Bacău să propună un proiect de lege, inițiat apoi de deputata Bîzgan și votat luni în Senat!

Ce se întâmplă când „democrația de imputare” și resemnarea sunt înlocuite de participarea cetățenilor

Deputata Oana Bîzgan insistă, are sprijinul mai multor parlamentari, așa că proiectul e pus pe ordinea de zi și e votat urgent în două comisii și în plenul Senatului, cu 101 voturi „pentru” și o abținere!

Investigație de Mirela Neag, Răzvan Luțac, Adriana Oprea și Cătălin Tolontan

„Hai cu mine să-ți arăt Bucureștiul!”.

Scena are loc în fața unei școli din Bacău, iar bărbatul o tentează pe fetiță să plece cu el.

Puștoaica are 9 ani, dar e suficient de isteață și de pregătită încât să-i întoarcă spatele, să fugă și să se ducă șnur la învățătoare.

Școala alertează Poliția. Nu poate fi făcută o recunoaștere, pentru că în România nu există nicăieri o bază națională de imagini și date ale celor implicați în abuzuri sexuale împotriva minorilor.

La câteva ore, nestingherit, bărbatul pune cuțitul la gât altei fete! Noroc că eleva are la îndemână un spray cu piper și scapă!

În sfârșit, poliția îl prinde pe agresorul sexual și descoperă că individul avea deja două condamnări pentru viol.

Specializat în apărarea victimelor minore abuzate sexual, avocatul băcăuan Vlad Fesan află despre caz. Și ia o decizie.

A ales să nu le impute altora, ci să le scrie parlamentarilor.

După o expresie a lui Pierre Rosanvallon, „democrația de reprezentare” devine „democrație de imputare” când se generalizează sindromul punerii politicienilor sub acuzare permanentă, de către public, dar și de către justiție.

Avocatul din Bacău alege altceva.

În prelungirea șocului inițial, Vlad Fesan nu optează pentru învinovățire sau pentru resemnare, ci pentru implicare împreună cu cei pe care cetățenii i-au ales.

Iar proiectul trimis de el, în calitate de cetățean, se transformă în lege votată de Senatul României fără nici un vot împotrivă!

„Democrația de reprezentare” câștigă pentru că un cetățean s-a implicat și mai mulți parlamentari i-au răspuns.

Au cuvântul.

Libertatea: Domnule avocat, primele cuvinte ale Legii registrului agresorilor sexuali sunt exact cele din propunerea dumneavoastră. Multe alte puncte sunt inspirate tot din ce ați trimis. Cum vă simțiți?

Vlad Fesan: Simt, evident, o satisfacție! Gândiți-vă, în cazul în care două fetițe au fost agresate în aceeași zi, omul era condamnat de două ori cu executare pentru viol și se plimba pe lângă un loc frecventat de copii!

Ce ați făcut?

Prima mea reacție a fost să cer, într-un dosar, interzicerea condamnatului să se apropie, după eliberare, de locuri frecventate de copii! Aceasta e o pedeapsă complementară care n-a fost dictată niciodată până atunci, deși era de ani buni în Codul Penal! Apoi am zis să fac mai mult și mi-a venit ideea constituirii unei baze de date.

Cui v-ați adresat?

Am făcut un draft pe care l-am trimis peste tot. Deputați, senatori, Ministerul Justiției. Unora direct, unora prin intermediari. Propunerea a fost înregistrată pentru dezbatere în Senat în 8 martie 2018.

Ministrul justiției v-a dat un răspuns?

Nu.

Și cine a reacționat?

Parlamentul.

În ce constă propunerea?

Practic, în constituirea unei baze de date a agresorilor sexuali condamnați sau urmăriți. Să aibă fiecare o pagină cu o fotografie recentă, profil biologic, ADN – în cazul violatorilor condamnați li se recoltează oricum probe ADN. Mai mult, să se specifice că există interdicții, cum ar fi să nu te angajezi la un loc de joacă sau la o grădiniță.

Înțelegem că a trecut, pe 15 octombrie, lunea trecută, de Senat și de două comisii.

Da, luni, când ați publicat primul episod al investigației, a fost pusă pe ordinea de zi, a trecut de comisia juridică și cea pentru drepturile omului și a fost adoptată. Practic, acum mai așteptăm votul Camerei Deputaților. În cazul unei decizii favorabile, legea va fi adoptată.

A mai fost modificată față de forma trimisă de dumneavoastră?

Sigur, normal că da, pe alocuri. De un singur aspect îmi pare rău. Aș fi vrut ca directorii de școli să aibă acces la baza de date. De exemplu, în cazul Bacăului, dacă acel violator era văzut de un cadru didactic, s-ar fi uitat printre poze cu persoanele condamnate în trecut în oraș și l-ar fi găsit. Nu se mai regăsește în varianta finală.

Există restricții constituționale, e important și ca drepturile omului să fie respectate.

Da, e adevărat. Parlamentarii știu mai bine.

Nu aveam așa ceva până acum. Ce state au? Ce state UE?

Franța, Spania, Irlanda, Marea Britanie, Austria… În Statele Unite sunt chiar date publice. Putem intra chiar acum pe site să îi căutăm. Mai mult, există site-uri pe care a fost implementat sistemul pe Google Maps, îi vezi pe toți unde locuiesc!

Deputata Oana Bîzgan, fostă USR, acum independentă, e inițiatoarea proiectului „Registrul Național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor”.

Ea a cooptat peste o sută de parlamentari când a depus proiectul și își amintește de faptul că a citit și a folosit inițiativa avocatului din Bacău.

Libertatea: Doamnă deputat, proiectul legii inițiate de dumneavoastră seamănă destul de mult cu cel trimis de avocatul Vlad Fesan.

Deputata Oana Bîzgan: Da, eram preocupată de mai multă vreme de situația copiilor agresați sexual. Am ajuns la un studiu comparativ al legislației noastre. Când am mers să-mi conving colegii, colegul Gabriel Vlase mi-a dat propunerea avocatului din Bacău. Și era foarte asemănătoare cu ce gândiserăm noi.

Deputatul Vlase, fost vicepreședinte al PSD și actualul director al SIE?

Da, era parlamentar PSD, eu sunt independentă, însă e normal ca oamenii să știe adevărul. Am avut parte de o contribuție importantă din partea tuturor partidelor! Eu am inițiat proiectul, însă pe această temă, a pedofililor, violatorilor și abuzatorilor de minori, toate partidele au reacționat pozitiv.

„Ne-am chinuit mult, am muncit în Parlament, pentru că nu e normal ca o societate să întoarcă privirea când sunt agresați copiii, crezând că problema va dispărea. Nu dispare, se face mai mare!” Deputatul Oana Bîzgan, independent

Care a fost motivația dumneavoastră?

Ca parlamentar, le-am promis alegătorilor că mandatul meu va însemna o luptă pentru drepturile victimelor. Am fost extrem de frustrată că vorbim despre drepturile abuzatorilor și mai puțin despre cei abuzați. E timpul să vorbim și despre victime, nu numai despre infractori!

Au existat 101 voturi pentru și doar o abținere, a senatorului PMP Traian Băsescu, fost președinte.

Da, domnul președinte Băsescu s-a abținut – mi-au povestit colegii – pentru că pur și simplu n-a fost atent și, în momentul votului, neștiind în detaliu despre ce e vorba, a ales această opțiune.

Cu cine ați mai lucrat la proiect?

Cu cei de la Inspectoratul General al Poliției. Inițial, au dat aviz negativ, dar luni bune am lucrat împreună, ne-am înțeles argumentele. Sunt niște oameni competenți și pasionați. Poliția ar fi vrut să fim și mai duri, să existe nominalizate meseriile în care să nu mai poți fi angajat dacă ești condamnat pentru infracțiuni împotriva copiilor. IGPR ar mai vrea să înăsprească și Codul Penal pentru astfel de fapte.

V-ați gîndit la acest lucru?

Sincer, cred că acum o modificare în Codul Penal ar fi interpretată în fel și chip. Eu vreau să împingem lucrurile și, după ce sper că va fi adoptată și de Camera Deputaților, legea Registrului Electronic al abuzatorilor e un pas înainte. Sunt extrem de bucuroasă! Ce li se întâmplă acestor fete este îngrozitor și nu mai putem tăcea. E foarte bine că scoateți cazurile la lumină, sper să mergeți înainte.



„Pedofilia, violurile și celelalte abuzuri împotriva minorilor deveniseră un fel de fapt divers în România. Am văzut ce s-a stârnit în media, am dat și legea și cred că e momentul să reacționăm ca societate, cu zero toleranță față de abuzatorii copiilor!”

Deputatul Oana Bîzgan, independent