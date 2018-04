Futsalul se revoltă. Iulian Trăsnea, de la Luceafărul Buzău, i-a răspuns dur lui Mircea Lucescu, după ce marele antrenor l-a acuzat pe Răzvan Burleanu că a fost reales în fruntea FRF cu ajutorul voturilor cluburilor de futsal și de fotbal feminin.

”L-a votat sărăcia. I-a câștigat pe alegători cu atenții, cadouri, promisiuni. L-a votat sărăcia! Futsal și fotbalul feminin! Am înțeles că multe cluburi au fost înființate special peste noapte”, a tunat selecționerul Turciei, care a fost prezent la alegerile de miercuri în calitate de susținător al lui Ionuț Lupescu.

Contactat de Libertatea, Iulian Trăsnea, președintele Clubului Sportiv ”Luceafărul” Buzău din Liga 2 de futsal, a explicat de ce oamenii din fotbalul în sală l-au votat pe Răzvan Burleanu:

”Alde Mircea Lucescu și alți trădători de țară fac bani în străinătate pentru familiile lor. Noi ce să facem dacă suntem săraci, să ne împușcăm? Eu mă chinui de șase ani cu această echipă. Acest Burleanu, hulit nemeritat, ne-a ajutat foarte mult. Răzvan Burleanu a făcut tot ce a promis și a câștigat alegerile pe merit. Lupescu a fost mare fotbalist, dar n-a dovedit nimic în administrație.

Ne-am întâlnit cu el în campania electorală, ne-a dat programul lui, ne-a ascultat problemele, dar ne-a zis că vom vedea ce e de făcut după ce va ieși președinte. Suntem sătui de promisiuni și de proiecte. Burleanu este singurul care se ține de promisiuni și care ajută cluburile sărace, doar nu o să-l ajute pe Gigi Becali. Nu a rezolvat toate problemele, dar urmează. Poate a mai și greșit, dar eu sunt mulțumit de el”.

”Haita Generației de aur”

Trăsnea a continuat: ”Dacă ar fi ieșit Lupescu președinte nu mai intram noi la FRF, se instala haita Generației de aur. De fapt, ce a câștigat? Așa i-a spus un ziarist. E o generație de carton! Și-au primit banii pentru rezultatele obținute pe teren. Despre naționala masculină de handbal se poate spune că a fost Generație de aur, fiindcă a câștigat patru titluri mondiale. Ce au făcut de 20 de ani cei din așa zisa Generație de aur? Doar Hagi are o Academie, dar pe care a dezvoltat-o pe vremea lui Mircea Sandu, cu bani de la UEFA.

Nu m-a interesat că Lupescu a fost susținut de Liviu Dragnea, nu fac politică. Am cel mai curat club de futsal dintre cele contestate. Am înființat clubul pe vremea lui Mircea Sandu, m-am chinuit să ajung sus, vreau să promovez în Liga 1. Am făcut împrumuturi, mi-am amanetat mașina pentru a ține clubul. Nu e ușor să asiguri un buget de 100.000 de euro pe an”.

Răzvan Burleanu (33 de ani) a câştigat, miercuri, un nou mandat la conducerea FRF, încă din primul tur de scrutin, el fiind votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală de alegeri desfăşurată la Casa Fotbalului.

Principalul său contracandidat, Ionuţ Lupescu, component al “generaţiei de aur”, a obţinut doar 78 de voturi. Pe locul trei s-a clasat fostul fotbalist Marcel Puşcaş, cu 8 voturi, iar pe cel de-al patrulea Ilie Drăgan, fost lector al Şcolii Federale de Antrenori, care nu a strâns niciun sufragiu.