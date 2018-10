Iuliana Marciuc nu a ascuns faptul că de 13 ani, de când l-a născut pe David, în voiața sa s-a schimbat inclusiv… clasamentul iubirii. Evident, cel căruia îi acordă acum toată dragostea sa este David, băiatul său și al lui Adrian Enache.

'Prioritățile, programul, dar și clasamentul iubirii diferă acum. Am adăugat o vacanță în plus pentru el și am adăugat multă fericire', a declarat aceasta pentru Libertatea.