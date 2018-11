„Sunt pe jumătate vesele, pe jumătate trist. A fost foarte bine, una dintre cele mai frumoase vacanțe. Am avut copilul alături, am fost și la școală la ea. E cel mai frumos sentiment să am două fetițe. Sunt cel mai norocos tată din lume. Atunci când am ajuns acolo era adaptată și familiarizată cu tot din Miami, mi-a plăcut foarte mult. Era conectată la acel loc. Îi mulțumesc mamei sale pentru acest lucru. Creștem împreună copilul și mă bucur că are oportunitatea aceasta Karina să crească în America. Nu-i venea să creadă că am răspuns pozitiv că sunt de acord ca fetița să se mute acolo. Am simțit o bucurie și am zis da din prima. După am pus capul pe pernă și am început să plâng„, a declarat Jorge, la Răi Da Buni.

