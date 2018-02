LIVE TEXT de la finala Eurovision Romania 2018. Duminică, 25 februarie, publicul român va alege câştigătorul Selecţiei Naţionale Eurovision 2018. Finala, care se desfăşoară la Sala Palatului din Bucureşti, este prezentată de Cezar Ouatu şi Diana Dumitrescu.

Libertatea.ro va transmite, de la ora 21:00, desfăşurarea finalei Eurovision 2018, în format LIVE TEXT

UPDATE: 22.05. Feli Donose a cucerit publicul cu piesa „Bună De Iubit”, în limba engleză. Deși în ultima perioadă artista a trecut prin clipe grele, după ce tatăl ei s-a stins din viață, duminică seara, artista a ofert un show spectaculos alături de dansatoarele ei, pe scena Sălii Polivalente.

UPDATE 22.00: VYROS a urcat pe scenă, în finala Eurovision 2018, cu piesa „La La La”.

UPDATE: 21.50. Eduard Santha este cel de-al șaselea concurent care a urcat duminică seara pe scena Sălii Polivalente din Capitală, cu piesa „Mesom Romales”.

UPDATE 21.44. Dora Gaitanovici este cea mai tânără concurentă din concurs, însă a reușit să îi cucerească pe cei prezenți cu prestația ei. Tânăra a interpretat impecabil piesa „Fără Tine”.

UPDATE 21.42. Echoes a intrat în scenă cu piesa „Mirror”, ridicând sala în picioare. Într-o formă de invidiat, artistul a făcut senzație în fața publicului.

Claudia Andas sau fata care plânge de fericire, așa cum i se mai spune, a avut o prestație emoționantă duminică seara, în finala Eurovision 2018. Artista a interpretat piesa „The One”.

Update: 21.30. TIRI este cel de-al doilea concurent care a dat tot ce a putut pe scena de la Sala Polivalentă, cu piesa „Deşert De Sentimente”.

UPDATE 21.25. RAFAEL & Friends sunt primii artiști care a urcat pe scena de la Sala Polivalentă, cu piesa We Are One.

Pentru prima oară în istoria Selecţiei Naţionale Eurovision, finaliştii Eurovision România 2018 au fost aleşi la capătul a cinci semifinale, care s-au desfăşurat în cinci oraşe.

Feli („Bună De Iubit”), MIHAI („Heaven”), Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), The HUMANS („Goodbye”), Eduard Santha („Mesom Romales”), Teodora Dinu („Fly”), Dora Gaitanovici („Fără Tine”), Claudia Andas („The One”) , TIRI („Deşert De Sentimente”), Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away”), Xandra („Try”), VYROS („La La La”), Alexia&Matei („Walking On Water”), Echoes („Mirror”) şi RAFAEL & Friends („We Are One”) concurează duminică, în direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, pentru un bilet spre scena Eurovision din Lisabona.

Cele 15 piese calificate în Finala Eurovision România 2018

The Humans – „Goodbye“

Jukebox şi Bella Santiago – „Auzi cum bate“

Claudia Andas – „The One“

Alexia & Matei – „Walking On Water“

Erminio Sinni & Titziana Camelin – „All The Love Away“

Xandra – „Try“

Teodora Dinu – „Fly“

Tiri – „Deşert de sentimente“

Feli – „Bună de iubit“

Dora Gaitanovici – „Fără tine“

Rafael & Friends – „We Are One“

MIHAI – „Heaven“

Echos – „Mirror“

Vyros – „La La La“

Eduard Santha – „Mesom Romales“

Invitaţi speciali în Finala Eurovision România 2018

Recitalul serii va fi susţinut de Alex Calancea Band, cu un fusion de folclor autentic, un “bass capricios” , voci carismatice şi ritmuri moderne. „LUPII” este un proiect ce readuce motivele, poveştile şi baladele haiduciei. Alex Calancea, Guz, Andrei Glavan (RUPT) şi instrumentiştii se lasă purtaţi de emoţia momentului şi de improvizaţie în faţa publicului, care devine, treptat, complice la ceea ce se întâmplă pe scenă.

Pe scenă va urca duminică şi Ilinca, cea care anul trecut a reprezentat România la Eurovision, alături de Alex Florea. Ea va închide prima parte a spectacolului cu cea mai recentă piesă a ei – „Nu acum”, hitul lansat cu doar o săptămână în urmă.

Cum îţi votezi preferatul în Finala Eurovision România 2018

După ce cei 15 finalişti îşi vor interpreta melodiile cu care speră să pună mână pe trofeul Eurovision România 2018 şi să ajungă la Lisabona, publicul va avea la dispoziţie o oră pentru a vota.

Votul va putea fi exprimat trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,…15), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.4 euro + TVA), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon – 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03… 15, cu acelaşi tarif (0.4 euro + TVA / apel), valabil în reţelele Orange, Telekom şi Vodafone. De pe un număr de telefon se poate vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte. Liniile telefonice se vor deschide la semnalul „START VOT!” şi se vor închide după 60 de minute, la semnalul „STOP VOT!”.

Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu sunt gazdele spectacolului finalei. Alături de ei, Ioana Voicu şi Sonia Argint Ionescu vor însoţi concurenţii în Camera verde, de unde vor trasmite emoţiile artiştilor şi primele impresii la cald.

Pentru Finala Eurovision România 2018, Televiziunea Română organizează un show uriaş la Sala Polivalentă, presărat cu numeroase surprize. O echipă de 300 de oameni, coordonată de regizorul Petre Năstase, pregăteşte spectacolul, care va avea două scene, 350 m 2 de ecrane LED şi un show laser, iar 14 camere vor urmări toate momentele, aducând concursul în casele telespectatorilor.