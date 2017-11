Vârsta la care fetele încep viaţa sexuală a scăzut mult în ultimii ani, din cauza “atacului” informaţional din surse îndoielnice, cu mare impact la adolescenți, a curiozităţii, a începutului furtunii hormonale a pubertății, dar mai ales a lipsei educației sexuale primite în familie sau de la specialiști. Informaţii despre sexualitate care nu își au locul la vârsta asta le sunt la îndemână pe internet sau le sunt transmise prin televiziune. Peste o mie de fete cu vârsta sub 15 ani ajung anual la spital pentru a aduce pe lume un copil sau pentru a face avort.

Medicul primar obstetrică-ginecologie Alexandru Badiu, de la Spitalul Universitar de Urgență București, explică, într-un interviu pentru Libertatea, suferințele, dar și riscurile la care se expun copiii cu viață sexuală timpurie şi, mai mult, atrage atenția asupra lipsei educației sexuale a adolescenților, care trebuie să înceapă în familie.

Viața sexuală începe mai devreme din pricina ”atacului” informaţional asupra creierului copilului din surse îndoielnice

”Vârsta la care ar putea să înceapă viața sexuală? Noi spunem: când fizic au încheiat creșterea și intelectual și psihologic au un anumit grad de pregătire care să le poată oferi o înțelegere mai bună asupra fenomenelor legate de sexualitate și de maternite, și de implicațiile pe care le au aceste lucruri asupra vieții lor și a vieții familiilor lor. Ca vârstă? E greu de spus. Probabil după 17, după 18 ani. Din nefericire, vârsta a scăzut foarte mult. Am constatat la operație, sunt trupuri fragede de copii, unele sunt mai dezvoltate fizic, ca niște femei, dar majoritatea sunt copii încă”, spune medicul.

Chiar dacă endocrinologii spun că unele fete sunt mult mai dezvoltate decât vârsta pe care o au, iar ciclul menstrual se instalează mult mai devreme decât la generaţiile anterioare, nu este o justificare pentru a începe viața sexuală din adolescență.

”Eu cred că viața sexuală începe mai devreme din pricina ”atacului” informațional care vine asupra creierului copilului pe diverse surse pe care psihologii le știu că nu sunt tocmai cele mai bune pentru această vârstă. Vezi internet, vezi TV, telefoane mobile, tot ceea ce înseamnă informație despre sexualitate care nu își are locul la vârsta asta, o informație care clar nu este cu un gir professional. Este o informație care de cele mai multe ori provine din surse foarte îndoielnice şi atunci, este firesc, apare curiozitatea, iar începutul furtunii hormonale a pubertății îi duce pe adolescenți la această finalitate”, mai spune medicul Badiu.

Riscul contactului sexual timpuriu: sarcina sau o boală cu transmitere sexuală

Cele mai multe fete cu vârsta sub 15 ani au nivel de instruire mai scăzut și de aceea riscul de a contacta o boală sexuală sau de a rămâne însărcinată este mai mare.

”Riscurile începerii foarte devreme a vieții sexuale sunt legate în primul rând de pregătirea fizică, psihică și psihologică a organismului pentru așa ceva, care la acea vârstă este incompletă. Și, fiind incompletă și instruirea la majoritatea acestor persoane, care în general fac parte dintr-o categorie care nu este prea educată și prea instruită, atunci riscul de a contacta boli cu transmitere sexuală sau de a avea un copil nedorit este extrem de mare”, explică medicul Alexandru Badiu.

Anual, peste o mie de fete cu vârsta sub 15 ani ajung la spital pentru a aduce pe lume un copil sau pentru a face avort

Statisticile Institutului Naţional de Statistică arată că, în 2016, au fost 648 de fete cu vârste sub 15 ani care au devenit mame. Tot în acelaşi an, 412 copile sub 15 ani au făcut un avort, dintre care 157 la cerere. Alte 18.148 de tinere cu vârsta între 15 şi 19 ani au devenit mame în 2016, iar 5.955 au făcut avort.

Vârsta tot mai mică la care multe fete încep astăzi viața sexuală nu le aduce niciun beneficiu pentru dezvoltarea fizică și psihică, ba din contră. Ele se expun riscului unei boli cu transmitere sexuală sau unei sarcini nedorite.

Organismul este incomplet dezvoltat la 15 ani pentru o naştere, de multe ori se ajunge la cezariană

Riscul sarcinii la fete cu vârsta sub 15 ani este grevat de complicații, din aceleași cauze. Organismul nu este complet dezvoltat, iar rezervele de calciu nu sunt complete. Fetele intră în viață cu un handicap în momentul în care încep să aibă copii la acea vârstă. O altă problemă în momentul în care au copii la acea vârstă este că școlarizarea lor devine incompletă.

“Se întâmplă adesea, în gărzi avem adesea fete sub 15 ani care vin să nască. De multe ori, din cauza dezvoltării fizice incomplete, ajungem cu ele la cezariană. Deci intră în viață și cu o operație făcută mai devreme decât ar trebui sau cu o operație care nu ar trebui să se întâmple la vârsta asta”, mai spune medicul.

Și, chiar dacă bebelușii aduși pe lume de niște copile sunt sănătoși, problema cea mare este”răsunetul asupra unui organism matern incomplet dezvoltat”, mai spune medicul.

Până în 15 ani, organismul fetelor este incomplet dezvoltat, iar o naştere la această vârstă îl privează de niște resurse care ar fi trebuit folosite pentru dezvoltarea proprie, pentru a-și atinge maturitatea.

Sigur că eu i-aș îndema pe copii să-și asculte părinții, cei care sunt primii care se ocupă de educația lor”, mai spune medicul Badiu.

Potrivit unui raport Eurostat din luna iunie, România este în topul Europei la numărul de decese ale copiilor sub 5 ani. În plus, avem cel mai mare număr de nașteri cu mame între 10 și 17 ani, și, din 1.000 de adolescente între 15 și 19 ani, 34 sunt mame. Datele Eurostat pe 2015 arată că, în Uniunea Europeană, România înregistrează cel mai mare număr de nașteri cu mame între 10 și 17 ani (9.282 de nașteri, adică 4,7% din totalul nașterilor din 2015, din care 676 erau minore între 10 și 14 ani).

