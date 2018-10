La sosirea pe aeroportul Fuaamotu, unde cuplul regal britanic a fost întâmpinat de prinţesa Angelika Latufuipeka, ducesa de Sussex și-a făcut apariția într-o rochie superbă, roșie, marca Christian Dior.

Meghan a uitat însă să elimine eticheta lungă ce atârna atașată de tivul din partea de jos a ţinutei, iar fotografii din toată lumea au imortalizat momentul, potrivit Daily Mail.

Cu toate astea, Meghan și Harry s-au bucurat de primirea călduroasă pe care au avut-o din partea oamenilor din Tonga, loc în care cei doi vor petrece câteva zile.

