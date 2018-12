„Parade militare, discursuri pompoase, lacrimogene, stegulețe la oglinzile masinilor, declarații pline de patos…. Stăm bine la capitolul ăsta. Foarte bine….Îmi iubesc țara. Iubesc ulitele desfundate, cuiburile berzelor, mirosul de fum, iarna, în sate uitate de lume…. Dar, tocmai pentru că-mi iubesc țara nu pot să nu mă gândesc cu furia izvorâtă din neputință de a schimba ceva, la toate câte sunt rele în tara mea…. După 100 de ani, România e cea mai săracă țara europeană, fără autostrăzi, fără spitale, cu o rată record a violentei în familie, pentru ca Romania nu mai are educație… Nu mai contăm în sport decât pe alocuri ( gratie dăruirii unor oameni, nu pentru ca s-ar investi în sport), n-avem cercetare, nu producem mai nimic, avem scoli cu wc ul în curte, bătrani care traiesc cu cateva zeci se lei pe lună in case de chirpici… Copiii mor in spitale, adultii la fel… N-avem practic nimic. Nimic. Mall – uri, catedrala, si beculete de Crăciun…. Așa ca azi sunt tristă. Am o strângere de inima gândindu-ma la ce s a visat pentru tara asta acum 100 de ani și la ce s a ajuns. E vina tuturor. E si vina mea. Se va schimba vreodata ceva? Habar n-am.. Îmi iubesc țara pentru ce a fost si pentru ce ar fi putut sa fie…..Nu pentru ceea ce este acum – o tara condusa de niste infractori, la marginea Europei, în care oamenii nu au altceva decât speranțe și vise înfrânte”, a scris Magda Vasiliu pe Facebook.

O zi de sărbătoare pentru românii de pretutindeni. 1 Decembrie 1918 a fost momentul în care națiunea română şi-a împlinit visul cel mare: unitate, libertate, demnitate.

