Gimnasta Nadia Comăneci a avut o scurtă, dar spectaculoasă apariție la New York Fashion Week. Nadia a reprezentat fundația „Laureus sports for Good', organizație care se ocupă cu proiecte pe tot globul prin care susțin o viață sănătoasă prin sport.

Nadia a îmbrăcat o ținută business neagră, care i-a pus în evidență silueta și forma maximă de care se bucură, la vârsta de 56 de ani. De altfel, Nadia este nelipsită la manifestările publice ale fundației, unde a mai fost invitată și în trecut, alături de Ion Țiriac și alte personalități ale lumii sportive.

Nadia și-a anunțat apariția la New York Fashion Week și pe Twitter. „Pentru prima dată la New York Fashion Week, Fundația Laureus a adus alături moda și sportul, pentru a pune sub lumina reflectoarelor mișcarea pentru o viață sănătoasă, strângând 350.000 de dolari pentru a îmbunătății viața oamenilor, prin sport” a scris Nadia Comăneci pe contul ei.