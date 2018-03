Nadine mai vrea să facă un copil, pentru că visul ei dintotdeauna a fost să aibă casa plină. Din păcate însă, nici soțul ei, nici fiul, Noah, care are acum 7 ani, nu sunt de acord cu asta.



Nadine, care a debutat în showbiz cu Școala Vedetelor, a fost prezentatoare TV, a lucrat ani buni în America, iar la întoarcerea în țară a decis să se așeze la casa ei, are în prezent familia pe care și-a dorit-o: un soț și un băiat pe care-i adoră. E fericită, nu zice nu, însă își dorește enorm să devină din nou mamă.

Piedica în calea împlinirii visului ei nu o reprezintă vârsta, 41 de ani, nici vreo problemă medicală, ci Dragoș și Noah, bărbații casei, care cred că trei e un număr magic și trebuie să se oprească aici, pentru că lor le e bine așa. Nadine nu renunță însă. Ea speră să înmoaie sufletele celor doi propunându-le să adopte, dacă un frățior sau o surioară pe cale naturală nu vor. Iar strategia asta ar putea să funcționeze, pentru că ar fi ca un pansament pentru rana ei sufletească. Nadine a crescut la orfelinat și a îndurat multe acolo.

“Am o casă cu șapte camere. Am vrut 3, 4, chiar 5 copii. Dar Apostolescu (n.r. soțul său) a zis atunci când s-a născut Noah că el nu mai poate iubi altul cum îl iubește pe ăsta. Eu i-am zis că-i irelevantă părerea lui, că eu o să pot. El a răspuns că sub nici o formă nu concepe. Și copilul a pus punctul pe i, că nu mai vrea frați sau surori. Atunci am zis că poate e un semn. Uite cum le face bunul Dumnezeu ca să înfiez un pui de om… Are logică, se explică. Acum lucrez în a-i convinge pe Apostolescu și pe copil să mă lase să înfiez. Am trei mâțe și un cățel și un copil. Ar trebui să fie trei mâțe, trei căței, trei copii”, a mărturisit Nadine pentru Libertatea.