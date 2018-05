Noaptea Muzeelor va avea loc în Capitală în noaptea de 19-20 mai, iar accesul în muzeele din București va fi gratuit. Muzeul Municipiului București a pregătit un program extrem de variat cu spectacole de teatru, statui vivante, concerte, observații astronomice și reconstituiri istorice. Acestea sunt organizate la muzeele și casele memoriale ale MMB, în funcție de specificul lor. Vizitatorii sunt invitați să descopere expozițiile într-un mod inedit, printr-o plimbare nocturnă prin istoria, cultura și arta Bucureștiului.

Accesul este gratuit cu ocazia Nopții Muzeelor din 19 mai 2018, începând cu ora 18.00. Muzeul Municipiului Bucureşti reprezintă un complex muzeal amplu, de importanță națională, cu un patrimoniu diversificat şi numeros, reprezentativ pentru dezvoltarea oraşului Bucureşti.

International Museum Day / Ziua Internațională a Muzeelor este o sărbătoare cu o lungă tradiție în întreaga lume, inițiată de către Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM). Aceasta a fost organizată pentru prima dată în 1977 și este sărbătorită în fiecare an în ziua de 18 mai. Tema ediției din 2018 este „Hyperconnected museums: New approaches, new publics”.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, în ziua de vineri, 18 mai 2018, accesul este gratuit la toate sediile Muzeului Municipiului București (intervalul orar 10.00-18.00).

Noaptea Europeană a Muzeelor a ajuns în acest an la Ediția a XIV-a. Evenimentul este inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, iar în țara noastră este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România. Muzeul Municipiului București participă și la această ediție, invitând publicul la cele opt muzee deschise din componența sa care își întâmpină vizitatorii în nocturnă.

Principalele repere culturale din ”Noaptea Muzeelor”

Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2) oferă vizitatorilor reprezentații ale grupului ”Redescoperă Istoria”, trei spectacole diferite ale Teatrului MASCA, precum și un concert extraordinar, la miezul nopții, cu soprana Arlinda Morava și Bucharest Ladies Cvintet. Situat în Piața Universității, Palatul Suțu este una dintre cele mai vechi reşedinţe aristocratice din Bucureşti, unul dintre puţinele imobile rămase nemodificate de mai bine de 150 de ani. La Palatul Suțu pot fi vizitate expozițiile „Timpul Orașului”, „Fizionomii unificatoare «Toți în unu»-Povestea unui proiect de țară”, „Războiul între mit și artă”, „JÓZEF PIŁSUDSKI – om de stat al Poloniei și Europei”, „Imagini ale invizibilului” și expoziția outdoor de fotografie InstantA.

Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victorei nr. 151) invită publicul să participe la două spectacole cu actorii Irina Movilă, Marius Bodochi, Vitalie Bichir, Dorin Enache, Vlad Brumaru, Lorena Sanda, Ana Dumitrescu și Mihnea Ghinea, cărora li se alătură instrumentiștii Cristian Soleanu și Constantin Urziceanu. Teatrul MASCA va avea și aici trei spectacole. La Casa Filipescu-Cesianu pot fi vizitate expozițiile „Muzeul Vârstelor” și „Zeițe și șamani în credințele străvechi. Plastica antropozoomorfă – de la artă la identitate”.

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” (Bd. Lascăr Catargiu nr. 21) va avea deschisă noua expoziție permanentă „Descoperim împreună Universul: Expoziție de Astronomie” al cărei subiect este sistemul solar, cel care vă invită la explorarea acestuia, planetele, stelele și galaxiile, scopul principal al expoziției fiind ilustrarea locului nostru în Univers.

Muzeul Theodor Aman (Str. C.A. Rosetti nr. 8) poate fi de asemenea vizitat și oferă două reprezentații ale Teatrului Masca. Muzeul Theodor Aman este amenajat într-una dintre cele mai frumoase reşedinţe particulare din Bucureşti, construită în anul 1868 după proiectele și planurile proprietarului.

Muzeul George Severeanu (Str. Henri Coandă nr. 26) îl are ca invitat special pe Tudor Anghelescu, artistul pregătind un concert de chitară clasică. Vizitatorii pot asculta, de asemenea, When Violin Meets Guitar (cu Natalia Colotelo Pancec și Emilian Florentin Gheorghe). Poate fi vizitată noua expoziție permanentă „Pe urmele trecutului. Colecția «Maria și Dr. George Severeanu».

Muzeul Nicolae Minovici (Str. Dr. Nicolae Minovici nr. 1) va fi animat de statuile vivante ale Teatrului MASCA, iar Maria Chifu (fagot), Olga Podobinschi (pian), Mihaela Pletea (soprană), Radu Vâlcu (chitară) și Alexandra Poenaru (balerină) au pregătit un concert extraordinar. Colecția de artă populară a muzeului dr.Nicolae Minovici s-a întors «acasă» și va putea fi admirată în expoziția «Vila Dr. Nicolae Minovici»: RESTITUTIO. Este deschisă publicului și expoziția „Știință și Etnicitate. Cercetarea Antropologică în România anilor ’30”.

Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei (Str. 11 Iunie nr. 36-38) va găzdui un concert susținut de suprana Diana Tudor și pianistul Alexandru Burcă și, desigur, întreaga colecție poate fi admirată de iubitorii de artă.

Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck (Str. Vasile Alecsandri nr. 16) este deschis și organizează o prezentare de film documentar despre Casa Storck, realizat de Casa de Producție Aromânii pentru Muzeul Municipiului București.

Programul detaliat al evenimentelor MMB organizate de Noaptea Muzeelor, poate fi accesat pe http://muzeulbucurestiului.ro, dar este prezent și în suplimentul dedicat Nopții Muzeelor din ziarul gratuit „București în 5 minute”.

