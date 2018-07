În urma afişării rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor, Miriam Dobre a obţinut nota 10 la cele trei probe scrise, fiind cel de-al doilea elev din judeţul Timiş care are media maximă la examenul de Bacalaureat.

“Am fost foarte surprinsă când am văzut că am 10 pe linie. Când am văzut că am media maximă, nu mi-a venit să cred. M-am bucurat foarte mult. Mi-a fost un pic teamă când am depus contestaţiile, mă gândeam că poate o să-mi scadă notele, că poate am greşit undeva şi nu mi-am dat seama, dar am ştiut că am făcut mai mult. Nu am înţeles de ce mi-au scăzut 90 de puncte la Limba Română, nici la Matematică nu mi-am dat seama ce puteau să-mi scadă. M-am pregătit pentru examen cu toată puterea mea şi sunt mulţumită de mine că am dat cât am putut eu. Am învăţat constant pe parcursul anului pentru Bacalaureat, iar în ultima lună mai intens”, a spus Miriam Dobre, potrivit Mediafax.ro

REZULTATE CONTESTAȚII BAC 2018. Numărul mediilor de 10 a crescut la 132, iar rata de promovare, după soluţionarea contestaţiilor, înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoţia 2017 – 2018 şi au susţinut probele examenului de Bacalaureat în prima sesiune este de 74,7%, în creştere cu 2% faţă de rata iniţială (72,7%).

