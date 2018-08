De profesie subinginer de industrie ușoară, Viorica Froicu spune că inițial a „urât” agricultura, un domeniu despre care și-a schimbat părerea odată cu experiența pe care a căpătat-o în Italia.

Bihoreanca a pus bazele unei culturi de șofran în localitatea Săldăbagiu Mic.

„Am primit o reclamă pe e-mail, în italiană. Inițial am și vrut să o șterg. Am deschis așa, într-o doară… Știu că suna ca o provocare: «Vrei să devii bogat cultivând șofran?»… Nu știam ce-i șofranul, am început să caut informații (…) Mi-am amintit că și mama mea cultiva șofran, nu cred că era original, dar știu că punea în cozonaci, în orez, și că mâncarea avea un gust deosebit”, spune Viorica Froicu.

La început, a plantat șofran pe o suprafață de 12 ari.

„Am investit mult în primul an. Mi-am făcut gard, un sistem de supraveghere cu camere video. Știți, oamenii nu prea au noțiunea de proprietate privată și se cred tot pe vremea cooperativelor. Șofranul s-a înmulțit apoi extraordinar. Am un hectar de șofran. Are un ciclu relativ scurt. După 5-6 săptămâni de la plantare înflorește, totul este mov. Începe apoi recoltarea, și nu aceasta e munca cea mai grea. Scoatem doar pistilul. Munca de Sisif e la sortare. Iar secretul stă în uscare. Șofranul are termen de garanție cinci ani, dacă e păstrat cum trebuie. După sortare, șofranul e uscat în tăvițe de aluminiu, care sunt purtătoare de căldură, într-un cuptor la 45 grade C, timp de 45-50 de minute. Îl păstrăm în borcane închise ermetic”, a explicat proprietara culturii de șofran.