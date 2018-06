În urmă cu doar câteva luni, aflată în România, actrița Olga Bălan mărturisea că și-ar dori să se mărite. Doar că lipsea mirele! Dorința i se va îndeplini, se pare, mai repede decât se aștepta, pentru că Olga și-a găsit jumătatea! Iubitul său este un fotograf român, pe care l-a cunoscut la un eveniment, în urmă cu un an. Cei doi s-au reîntâlnit și și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt. Au fost deja într-o vacanță, în Grecia, și urmează una romantică, în Italia.

“Este grafician, a lucrat în animație, este și fotograf. În sfârșit, am fotograf persponal! Sper ca totul să decurgă foarte bine. Se numește Dragoș. Sunt fericită. Doresc tuturor să simtă ceea ce simt eu acum. Toate doamnele singure să aibă norocul să întâlnească un bărbat frumos, care să le umple sufletul de bucurie. De când am declarat că nu am iubit, mi-au scris o grămadă de bărbați singuri… Acum, le transmit: liniștiți-vă, domnilor, nu mai sunt singură! Sunt îndrăgostită și sunt foarte bine”, a declarat Olga Bălan pentru Libertatea.