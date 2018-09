A crescut într-o familie puternic religioasă, a mers la biserică negreșit și a cântat, alături de bunica sa, cantorul bisericii din Sălicea aproape jumătate de secol. Apoi, a venit rândul lui.

Aproape 20 ani a cântat în biserică fără să ceară nimic la schimb. Până când Biserica i-a cerut omenia la schimb.

Copil fiind, a fost victima abuzurilor în familie. Tatăl lui i-a bătut, i-a agresat verbal și psihologic pe toți cei patru frați din familia Marcu.

A rămas fără mamă, iar la 23 de ani, s-a mutat la țară, departe de tatăl lui. Acum, lucrează la primăria din comună, are grijă de bunica lui, cu care mai stă la povești despre credință, despre Dumnezeu, despre homosexualitate, despre omenie.

„O, amar mie, păcătosului, că sunt ticălos mai mult decât toți oamenii; pocăință nu este întru mine. Ci-mi dă mie, Doamne, lacrimi, ca să plâng faptele mele cu amar. Omule nebun și ticălos, pentru ce-ți pierzi vremea în lene? Gândește-te la viața ta și te întoarce către Dumnezeu, ca să plângi faptele tale cu amar (…) Pe pământ viață desfrânată am viețuit și sufletul la întuneric l-am dat; dar acum, milostive Stăpâne, izbăvește-mă de toată robia vrăjmașului și mă înțelepțește ca să fac voia Ta” – Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos.

E rugăciunea pe care preoții i-au dat-o ca să treacă de depresie. Să se vindece. Un om care a lucrat aproape 20 de ani în slujba Bisericii și care, iată, a ajuns în pragul disperării. Și a luptat cu ea prin metodele bisericești.

„E o rugăciunea care dă cu tine de pământ, care te înjosește în ultimul hal. Îți spune că nu meriți dragostea Lui, atât ești de păcătos. Și dacă mai ești și în depresie, te doboară”.

Și rugăciunea l-a doborât.

„Roagă-te, nu te lăsa”, i-a repetat preotul.

Atunci i-a mărturisit că e gay. Homosexual. Și de aici depresia, lupta cu sine, lupta pentru sine. L-a întrebat pe preot care e cea mai puternică poruncă a lui Iisus.

„Să-ți iubești aproapele”.

Nu, mai e ceva, a adăugat el.

„Să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți”. Ori puterea poruncii stă în a doua parte, spune el. 'Dacă tu nu te iubești pe tine, nici aproapele nu ai cum să-l iubești. Iar voi, care ar trebui să învățați iubirea de sine, învățați ură”.

Și atunci s-a produs ruptura de Biserică.

Preotul, duhovnicul, călugărul – niciunul nu l-a pus să aleagă între Biserică și homosexualitate. L-au pus să aleagă între Biserică și a fi el însuși. Toți au încercat „să-l vindece”. Numai că el nu avea o boală, așa cum nu făcea un păcat. I-a fost cumplit de greu să accepte asta, mai ales că toată viața lui a iubit și a slujit Biserica și valorile propovăduite de ea. L-a ajutat, însă, terapia îndelungată.

„Mi-am zis că nu am cum să le împac pe cele două, la una trebuia să renunț. Nu puteam să renunț la sexualitate, însemna să renunț la mine. Să renunț la a fi om. Așa că am renunțat la Biserică. Și am simțit că ceva în mine se dărâmă. Biserica era stâlpul meu, iar în anul următorul, sentimentul a fost de cârpă în vânt. Apoi am renăscut”.