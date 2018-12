Plecarea celor patru deputați poate fi considerată o lovitură dură pentru Liviu Dragnea, în contextul în care acesta își poate considera amenințată majoritatea din Parlament, majoritate cu ajutorul căreia menține în funcție Guvernul condus de Viorica Dăncilă. Astfel, PSD-ALDE au împreună acum 163 de deputaţi, iar restul grupurilor parlamentare au 161 de deputaţi.

„Echipa Pro România şi din Parlament şi la nivel naţional se măreşte astăzi cu patru colegi – domnul deputat Ion Spânu, domnul deputat Mihai Valentin Popa, domnul deputat Mihai Mohaci şi domnul deputat Ion Mocioalcă. Sunt patru oameni alături de care am lucrat în ultimii 17 ani ca membru PSD, cred că toţi sunt mai vechi decât mine în PSD, de pe vremea când alţii erau în PD şi în PRM – cei patru au fost în aceeaşi echipă, am făcut toţi, în 2016, campanie în ideea ca România să meargă într-o direcţie bună, să aplice un program de guvernare, de dezvoltare, să promoveze oameni de calitate şi oameni care să fie capabili să guverneze cel puţin la fel de bine, dacă nu cumva chiar mai bine decât am făcut-o în 2012 – 2015”, a anunţat luni preşedintele Pro România, Victor Ponta, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Fostul premier PSD a lăsat a se înțelege că vor urma și alte racolări în rândul foștilor colegi social-democrați.

„Eu cred că, până la 1 februarie, Pro România va avea al treilea grup din Camera Deputaților ca număr de deputați”, a mai spus Ponta.

Ca urmare a celor patru racolări din rândul PSD, Pro România se califică pentru înființarea unui grup parlamentar în Camera Deputaților.

