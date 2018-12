Pare incredibil, dar aceasta este realitatea traficului din Capitala României, mai ales în zona de nord a Bucureştiului. La oră de vârf parcurgi câţiva kilometri la fel de „repede” cât îi parcurge un conducător auto plecat de la 50-60 de kilometri depărtare.

Pentru a vedea cum se circula pe prima autostradă urbană din România, inaugurată vineri seara, un reporter Libertatea a pornit luni, din Ploieşti spre Bucureşti, pe A3.

Trafic ideal pe A3

Ora 07:00, pornim de la Gara de Sud din Ploieşti, spre localitatea Bărcăneşti. La 07.06 intrăm pe A3 şi în 30 de minute ajungem la marginea Bucureştiului, dar nu mai intrăm pe Şoseaua de Centură a Capitalei, ci continuăm spre Pipera. Parcurgem cei 6,5 kilometri în câteva minute, iar la ora 07:40 ajungem în Pipera.

Aşadar, am parcurs cei aproximativ 67 de kilometri în 40 de minute, ţinând cont că pe aproape toată autostrada limita maximă de viteză este de 130 de kilometri la oră. Doar pe tronsonul dintre Şoseaua de Centură a Capitalei şi Şoseaua Petricani limita e cuprinsă între 80 şi 100 km/h.

Ceea ce înseamnă că, practic, dimineaţa ajungi mai repede în Pipera dacă vii din Ploieşti, decât dacă porneşti din Pantelimon, Colentina, sau Obor, cartiere aflate la doar câţiva kilometri depărtare.

Trafic infernal în zona de nord

Luni dimineaţa, mulţi dintre cei care au plecat din cartierele Pantelimon, Colentina sau Obor spre Pipera au rămas zeci de minute captivi în ambuteiajele formate din cauza semaforului de la intersecţia cu noua autostradă.

„Am plecat la 7 şi ceva de acasă. Am câţiva kilometri până la muncă de parcurs, dar deja stau de o oră în traficul ăsta, ne mişcăm 10 metri, stăm 5 minute. Am întârziat la muncă, am cheltuit benzină, nervi, stres, e horror”, a spus unul dintre şoferii care locuieşte în cartierul Pantelimon şi lucrează în Pipera, la aproximativ 7 kilometri distanţă de casă.

Cu puţin înainte de ora 08:00, coloana de maşini de pe Şoseaua Petricani, pe sensul spre Pipera, pornea de la intersecţia Doamna Ghica.

Un tronson de aproximativ 2 kilometri, care în mod normal se parcurge în cel mult 6 minute, a fost parcurs de şoferii care se grăbeau spre muncă în 30-40 de minute.

„Nici nu mai ştiu de când stau în coloana asta. Uitaţi, de când stau am şi avut timp să cronometrez secvenţa semaforului, ţine 50 de secunde culoarea verde pentru noi şi peste 2 minute e roşu”, a spus un alt şofer, blocat în acelaşi ambuteiaj.

Semafoarele instalate la intersecţia dintre A3 şi Şoseaua Petricani sunt dotate cu senzori care, teoretic, în funcţie de valorile de trafic stabilesc cât de mult va ţine culoarea verde. Dar dimineaţa, în zona de nord, e aglomerat indiferent de direcţia din care vii.

Tocmai de aceea, şi pe strada Fabrica de Glucoză, unde acum se lucrează la lărgirea drumului de la una la două benzi pe sens, şoferii au stat blocaţi în coloană pentru a intra pe şoseaua Petricani, sau pe A3.

Când se va construi sensul giratoriu

În această intersecţie ar fi trebuit amenajat un sens giratoriu care să permită un flux continuu de circulaţie al maşinilor. Dar s-a renunţat momentan la această soluţie, cel puţin până când se vor încheia lucrările de lărgire a şoselei Fabrica de Glucoză.

Asta înseamnă încă aproximativ un an şi jumătate, conform estimărilor autorităţilor. Timp în care, cel mai probabil, la orele de vârf traficul în Pipera va fi sufocant.

