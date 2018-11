Preşedintele CJ Vaslui şi liderul PSD Vaslui spune că orice partid, indiferent de lider, are un program și, dacă programul face bine, „indiferent de soarta liderului, partidul are de câștigat”.

„Cei de la Rise Project găsesc în fiecare zi, în fiecare noapte sau dimineață câte un geamantan. Sunt circumspect cu aceste tip de știre, nu vreau să cad în plasa manipulării, nu putem rezolva în cadrul CEX astfel de lucruri, de-astea am auzit de 27 de ani de când sunt în politică în fiecare zi”, a declarat Dumitru Buzau pentru Realitatea TV.

„Am ascultat comentariile anterioare și nu încetez să mă mir cum unii proști tot timpul speră ca vor câștiga din aceste știri senzaționale. Orice partid, indiferent de liderul pe care îl are, are un program și dacă programul face bine, indiferent de soarta liderului, partidul are de câștigat. Nu pot să intru într-o dispută, că ei răspândint tot felul de fake-uri și de prostii, eu nu pot decât să mă rog pentru sănătate lor”, a mai spus Dumitru Buzatu.

Jurnaliștii de la Rise Project au scris sâmbătă seară că o valiză care conținea documente secrete ale companiei Tel Drum a fost găsită pe un câmp în Teleorman și a ajuns în posesia jurnaliștilor de la RISE Project, înainte ca procurorii DNA, cei care îl anchetează pe Liviu Dragnea în acest dosar să o vadă.

