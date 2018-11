O tânără care a rămas blocată într-un container în momentul în care flacăra ucigașă a trecut peste oameni, arzând totul în cale, a făcut dezvăluiri zguduitoare.

Ea a povestit cum a văzut „oameni care ardeau de jos în sus”. În plus, susține aceasta, la Spitalul Pantelimon nu a fost băgată în seamă și a fost nevoită să profite de neatenția persoanei de la recepție pentru a se strecura în secția de urgențe, potrivit digi24.ro.

„M-au pus pe un pat care nu avea nici cearceaf”

Iată declarația dată de fată în fața judecătorilor:

„Am încercat să o trag pe prietena mea afară, dar nu am reușit pentru că am căzut în container.

O, da. Și peste mine au căzut oameni. M-am speriat foarte tare și nu mai puteam să respir. Am început să dau din picioare. Am văzut oameni care erau în picioare și ardeau de jos în sus. Când s-a deschis ușa flacăra a ajuns la noi, în container. Oamenii care erau în picioare au luat foc. Am văzut cum luau foc și de frică mi-am pus geaca de piele peste cap.

Când am simțit că nu mai sunt persoane peste mine am încercat să caut telefonul în geacă. Nu îl găseam pe iubitul meu și l-am sunat. Mi-am imaginat că ieșise. I-am spus unde sunt și a venit după mine. S-a târât pe brațe ca să ajungă la mine, eu nu mai puteam merge și m-a luat în brațe. Paradoxal, norocul meu a fost că am căzut, altfel luăm foc și eu.

Am ajuns la Spitalul Pantelimon pentru că nu puteam respira și prietena mea era arsă pe picioare din cauza dresului. Și eu am avut pe picioare mai multe leziuni care au trecut însă în câteva săptămâni.

Doamna de la recepție nici nu ne-a băgat în seama. Vorbea la telefon. La un moment dat s-a deschis ușa de la urgențe și am fugit acolo. Le-am spus că nu pot să respir și nu mă pot ține pe picioare. M-au pus pe un pat care nu avea nici cearceaf. Mi-au pus doar o masca de oxigen.

Eu în partea de jos nici nu mai eram îmbrăcată. Le-am spus că îmi e foarte frig și mi-au dat o pătură murdară. Am tras luni de zile din cauza acelei pături. M-am îmbolnăvit. Am cerut apă și mi-au dat dintr-un pahar din care băuseră ei apă. L-au spălat și mi-au dat apă de la robinet”.

