Artiștii și-au unit vocile și au îmbinat într-o manieră proprie două piese de Crăciun foarte cunoscute, Have Yourself A Merry Little Christmas și Feliz Navidad, prin care ne reamintesc de ce Crăciunul este cea mai frumoasă perioadă a anului.

Prin acest moment special, echipa Famous Production dă startul seriei #MiercuriLaFamous – Christmas Edition, pregătind mai multe episoade cu iz de sărbătoare.

#MiercuriLaFamous este o serie de video-uri săptămânale în care artiștii Famous Production ne arată cum este viața la studio și pun la cale tot felul de provocări și momente muzicale speciale alături de invitații lor.

Tot în cadrul acestui proiect, am avut parte de o „Leapșa muzicală”, cu Randi & Nicole Cherry. Cei doi artiști au făcut schimb de piese.

