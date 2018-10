„Nu am discutat acest subiect în cadrul coaliţiei, am abordat cu două-trei săptămâni în urmă această problemă de principiu, i-am transmis colegului Dragnea că la ALDE nu am în vedere niciun fel de schimbare în lista miniştrilor pe care îi avem (…).

Eu am făcut o declaraţie publică, cu puţin timp în urmă, când am declarat fără echivoc că ministrul Toader se bucură de susţinerea noastră, că este un ministru foarte bun, că are performanţă, că a dus nivelul de prestanţă al funcţiei undeva sus cum nu a mai fost în ultimii ani, că a arătat curaj, determinare, pricepere profesională serioasă. Nu ştiu de unde a apărut această informaţie (n.r. – că nu mai este susţinut de Tăriceanu) şi o dezmint categoric”, a spus Tăriceanu la Digi TV, potrivit Agerpres.

Președintele ALDE a mai spus că deciziile lui Toader nu s-au bazat pe o perspectivă social-democrată sau de culoare politică.

„Toată lumea face politică în Guvern. Chiar dacă eşti tehnocrat, cum e cazul ministrului, orice decizie e politică. Eu cred că deciziile ministrului Toader nu s-au bazat pe o perspectivă social-democrată sau de culoare politică”, a mai afirmat Tăriceanu.

Despre o posibilă remaniere guvernamentală, șeful ALDE a spus că a avut o discuţie cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pe această temă.

„Am vorbit aseară cu domnul Dragnea, mi-a spus că luni urmează să aibă loc o şedinţă de Comitet Executiv în care vor discuta această chestiune. Adică nu sunt în afara subiectului, sunt informat, dar vreau să mă preocupe subiectele de resortul nostru, nu mă bag în ceea ce nu ne aparţine”, a mai spus președintele Senatului.

PSD se reuneşte lunea viitoare în CExN, forul principal de conducere, pentru a discuta despre remanierea Guvernului. Potrivit unor surse din partid, Tudorel Toader, ministrul Justiţiei are şanse foarte mari să îşi piardă portofoliul, chiar şi cu susţinerea din partea partenerilor de coaliţie de la ALDE.

