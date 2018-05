Reportaj fabulos de la un meci de liga a șaptea din România lui 2018: echipa de rromi Steaua Mărgineni contra Viitorului Predești. Prima de gol, un bidon de vin! | FOTO&VIDEO

Reportaj fabulos de la un meci de liga a șaptea din România lui 2018: echipa de rromi Steaua Mărgineni contra Viitorului Predești. De la Bulă, Japonezu’ și Portocală, la Baboi și ”Budescu de Mărgineni”.

Foto: Vlad Chirea

Înregistrare și montaj: Cristi Chircă (www.sportonlineph.ro)

Cum arată cel mai prost teren de fotbal din România. Astea-s condițiile în care se joacă! | GALERIE FOTO. De la acest text a pornit ideea noastră. Reporterul Libertatea a vrut să vadă cu ochii lui cum stau lucrurile la un meci organizat de Steaua Mărgineni, formație din Liga C Prahova, seria Văleni (liga a șaptea). Da, da, există liga a șaptea la noi!



”Ne găsiți la terenul Flacăra, din Filipeștii de Târg, în valea dintre conacul Pană Filipescu și ruinele palatului construit de Constantin Cantacuzino”, spune Florin Dumitru, consilier local, omul care se ocupă de Steaua Mărgineni. ”Stadionul nostru din Mărginenii de Jos e într-un fel de… reconstrucție”, se scuză omul.

Reportaj fabulos de la un meci de liga a șaptea din România lui 2018. De la conacul Pană Filipescu la palatul Cantacuzino

Începe bine, cu o lecție de istorie! Boierul Filipescu e cel care a dat numele comunei. Apoi, undeva prin secolul XVII, Constantin Cantacuzino, postelnic al domnitorului Matei Basarab, a construit palatul. Conacul e monument istoric de clasa A. Istoria locului este strâns legată de familiile Filipescu şi Cantacuzino, marele logofăt Pană Filipescu unindu-şi destinul cu Maria Cantacuzino, fiica lui Constantin. Azi, conacul e bine conservat, palatul e o ruină semeață.

Spre ”Flacăra” ajungem pe o aleee de pământ, un fel de ”Drumul oaselor” din poveștile culese de-a lungul timpului.

Reportaj fabulos de la un meci de liga a șaptea din România lui 2018: ”Nu e Camp Nou, dar parcă nu sunt cratere ca după bomba atomică”



”Ceea ce s-a relatat a fost o surpriză neplăcută. Nu zic, o fi fost o porțiune mică netușată corespunzător…Mă rog, aici e un teren de la țară, nu avem pretenții de gazon ca pe Petrolul, pe Camp Nou sau la Londra”, spune patronul, care neagă că pe ”Flacăra” sunt ”cratere ca după bomba atomică”.

Or fi fost, dar când ne-am dus noi, liniile erau parcă trase cu rigla, iar presupusele mușuroaiele de cârtiță și gropile au fost astupate. E drept, iarba era până la glezne, dar am văzut și stadioane cu pomi pe post de fundași! ”Bine ar fi să plouă”, spune polițistul care asigură ordinea la meci. Deși a părut că vine furtuna, n-a mai plouat. A plouat cu goluri – a fost 2-3 în Steaua Mărgineni – Viitorul Predești, reușitele fiind chiar spectaculoase.

Mărgineni vs Predești. Sau Rangers – City? La meciul nostru, Steaua Mărgineni (locul 10, din 16; 22 de puncte din 20 de meciuri) – Viitorul Predești (locul 7 înaintea jocului, 34 de puncte), oaspeții au venit cu echipament-țiplă, luat din Londra, ”pe 2.500 de euro, cu tot cu sponsorul de pe piept! Avem tricouri, șorturi, apărători, treninguri, plus ghete”. Sunt tricourile lui Manchester City, campioana virtuală din Premiership. Numai setul de tricouri a costat 500 de euro. N-au avut nevoie de prea multe seturi, erau doar 11 fotbaliști! Gazdele au părut că îmbracă ceva similar cu Glasgow Rangers!



Reportaj fabulos de la un meci de liga a șaptea din România lui 2018: ”Nu facem diferențe, avem și ceva majoritari, să nu zic români”

”Echipa e înființată în 2010-2011. 99 la sută suntem rromi! Nu facem diferențe, avem și ceva majoritari, să nu zic români. Am găsit sprijin ca și comunitate de rromi, la domnul președinte al Asociației Județene de Fotbal, domnul Crângașu, la toți domnii de acolo”, explică Florin Dumitru.

Filipeștii de Târg este o comună cu 7.700 de locuitori amplasată între dealurile împădurite din județul Prahova. Comuna este alcatuită din trei sate, Brătășanca, Filipeștii de Târg și Mărginenii de Jos. 35% sută dintre locuitorii săi sunt romi, și aproape toți trăiesc în satul Mărginenii de Jos.

”Majoritatea jucătorilor lucrează în construcții. Sunt numai din sat de la noi, de la Mărgineni. A, e unul de etnie rromă, Costel, transfer de la Arizona Zalhana”.

Joacă în Prahova, dar se numesc Steaua! Cum e asta, de ce nu sunt Petrolul? ”Domnul antrenor principal, nea Sandu Gheorghe, jucător la Divizia C, la Metalul Filipești, ne-a ”păcălit”. El e sufletul echipei, ce să-i facem?! Noi suntem petroliști p-aici, dar așa a fost ales atunci numele”.

Reportaj fabulos de la un meci de liga a șaptea din România lui 2018: de ce i-au boicotat arbitrii

”Evenimente neplăcute nu am avut”, spune președintele. Stop! La un moment dat, totuși, arbitrii din Prahova au boicotat meciurile celor de la Mărgineni, acuzându-i că sunt violenți și că plătesc cu întârziere baremul. Dumitru are o explicație: ”Vă spun adevărul, toată lumea trăgea pentru o echipă Târgșoru Vechi. Voiau să ne dea afară din campionat, punctele să meargă la ei, să mai urce un eșalon”.

Cât costă să ții o echipă de liga a șaptea pe un sezon. ”Dacă aș fi făcut calculul, înnebuneam! La un meci acasă, 30 de lei e doamna asistentă, 210 de lei net – domnii arbitri. Observatorul e plătit de oaspeți. După jocuri, fuga la bere! Berea e plăcere, chiar dacă e înfrângere, victorie, egal. Comentăm meciurile la birt”.

Doamna asistentă a fost solicitată de un jucător care se lovise la deget și a vrut să-l lege cu o batistă!

”Domnul Burleanu să ne ajute și pe noi!”



”Domnul Burleanu să ajute și echipele astea micuțe, că abia supraviețuim! FRF se laudă că sprijină juniorii. Din puținul sau multul lor, să se gândescă la copii. Eu am încercat să fac echipă de rromi mici, însă s-a destrămat, din lipsa fondurilor”.

Doctorașu’ care a ratat Medicina din cauza băuturii

Veteranul echipei, ”Doctorașu‘” Marian, e nemaipomenit de haios. Are 49 de ani. ”La vârsta mea, cred că merge să joc și la Liga I, la cum văd că e nivelul! Pentru mine, fotbalul e o plăcere. Sportul e foarte plăcut. Soția? Nu știu cât am stat cu ea, cred că mă lasă!”. De unde are porecla? Mister? Deloc ”Am vrut să dau la facultate, la Medicină, dar n-am reușit din cauza băuturii și a anturajelor. Eu joc mijlocaș, că am creier. Unul mai bătrân trebuie să aibă și creier…”. Doctorașu e cel mai vârstnic, cel mai tânăr e Ionuț Calimache, numărul 31.

”Nea Sandu”, de la SDV-eu: ”Mai trebuie să mai strigi la ei, le cam stă mintea, în loc să-și vadă de minge, fac alte probleme”

Antrenorul, nea Sandu, a jucat fotbal pe bani serioși, la Divizia C. Era scos din producție, angajat fiind la SDV-eu (n.r. scule și dispozitive verificatoare), la uzina Metalul.

”Urlăm, urlăm și la liga a șaptea! Mai trebuie să mai strigi la ei, le cam stă mintea, în loc să-și vadă de minge, fac alte probleme. Mie mi-a plăcut Dobrin, apoi a fost Hagi. Din ăștia noi, nu mai avem stofe, poate ăia mici de la Craiova, Mitriță și Băluță, mai simt fotbalul”.

Meciul, disputat sub amenințarea furtunii, a fost nesperat de atractiv. Profitând de faptul că e presa la meci și că brigada îi avea în componență pe Ștefan Călărașu (liga a treia) și pe Cristi Damian, care e și putător de cuvânt la Asociația de Fotbal Prahova, oaspeții au dat lovitura: au avut 2-0 din două situații de gol.

Primă de gol: un bidon de vin!

În partea a doua, s-a mai făcut referire la clanuri, s-or mai fi uitilizat și jucători ”pe burtă”, din tribuna cochetă au mai fost și flegme, dar tot nu s-a întors scorul și s-a terminat 2-3. ”Portocală”, ”Japonezu”, ”Bulă”, ”Țiganu” și ”Budescu de Mărgineni” au pierdut în fața lui ”Baboi” și-ai lui. Rezultat mare pentru Dumitru Dima, fost jucător la IUC (Intreprinderea de Utilaj Chimic Ploiești) sau Prahova Ploiești. ”Bă, ai un bidon de vin de la mine”, urla de bucurie tehnicianul cu ochelari de soare către Lepădatu.

”Nea Ioane, vezi că de săptămâna viitoare nu mai vin. Mă duc la ciordit în Olanda”.

Acum vreo două decenii, Ion Toma, fostul jucător al Petrolului, făcuse o echipă de rromi, Romorient, dar meci de meci avea probleme de efectiv, când, la final, auzea: ”Nea Ioane, vezi că de săptămâna viitoare nu mai vin. Mă duc la ciordit în Olanda”.

De data asta cel puțin, toată lumea a plecat acasă!

Liga C Prahova, seria Văleni, etapa a 23-a

Steaua Mărgineni – Viitorul Predești 2-3

Au marcat: Calimache (73), I. Andrei (90+2 pen.)/Lepădatu (7), C. Ene (19), M. Dima (87).

Steaua: O. Nae – M. Ilie, M. Tănase (77 M. Nicolae), I. Andrei, B. Ilie, Calimache, Ignat, G. Nae, Brachiu, C. Marin, Ciucă (cpt). Antrenor: Sandu Gheorghe.

Viitorul: C. Ene – Căt. Lepădatu, C. Ghiță, C. Ene, Ru. Ene, An. Iancu, Al. Iancu, Ad. Stoica, Rob. Ene, Șt. Pecu, M. Dima.

Au arbitrat: Ștefan Călărașu (Câmpina) – Cristi Damian (Slănic), Marian Grigore (Puchenii Mari).

Unde ”duduie” fotbalul județean: Prahova (7 divizii, 8 serii), Harghita (7 divizii, 5 serii), Dâmbovița (6 divizii, 7 serii)!

Prahova are cele mai multe eșaloane județene: Liga A (liga a patra, campionatul județean, campioana dă baraj de promovare în liga a treia cu o campioană din alt județ), Superliga B, Liga B (trei serii) și Liga C (3 serii). În total, 8 serii.

Harghita are tot șapte eșaloane: Liga 4, Liga 5 (cu două divizii), Liga 6 și Liga 7. În total, 5 serii.

Urmează Dâmbovița, cu Liga 4, Liga 5 (trei serii) și Liga 6 (două serii), în total, 7 serii.

De asemenea, Aradul Buzăul, Constanța și Mureșul au Liga 4, Liga 5 și Liga 6.