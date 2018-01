Radioamatorismul este ca un virus de care, odată ce ți-a intrat în sânge, nu mai poți scăpa. Așa s-ar ”traduce” în câteva cuvinte pasiunea unei tagme de aproape 3.500 de oameni din România pentru comunicarea prin intermediul undelor radio. Precursori ai celor care, în societatea actuală, ”înfierbântă” rețelele de socializare, radioamatorii refuză să predea ”armele” și investesc în continuare în pasiunea lor care, în anumite situații de criză, cum ar fi cutremure sau alte calamități naturale, poate fi vitală.

Spre deosebire de cei care acum nu pot trăi fără Facebook, cu mii de prieteni în listă, pasionații de radioamatorism pot fi numărați pe degetele de la mâini la nivelul unor comunități. Un exemplu în acest sens, deși poate nu foarte elocvent, este municipiul Vaslui, unde mai există activi doar șapte localnici. Unii dintre ei au investit zeci de mii de euro în aparatură pentru a face chiar performanță în acest ”sport”, răsplătit cu diplome la nivel internațional. Este cazul lui Cristian Toșu, care de mic este pasionat de electronică și de tot ceea ce înseamnă comunicații. Pentru el, ca pentru mulți alți colegi de-ai săi din rețeua de radioamatorism, ”virusul” l-a luat de la un meșter care venea să repare televizorul părinților.

”De fiecare dată îmi băgam nasul acolo, să văd și eu ce se întâmplă, deși aveam doar câțiva ani. Apoi, prin clasa a II-a, m-am dus la Casa Pionerilor și m-am înscris la Cercul de Electronică, unde l-am avut instructor pe Pavel Chircă. Am învățat ABC-ul acestei meserii, să-i spunem, la care nu am mai renunțat nici în ziua de azi. Atunci, ca pionier, am câștigat de trei ori la rând concursul național ”Start spre viitor”. Am mai cochetat și cu kartingul și navomodelele, dar la care am renunțat tot pentru electronică”, povestește Cristian Toșu.