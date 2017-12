Poate că nicio mișcare din 2017 nu a avut atât de mult impact precum #MeToo – o mișcare a primit titlul de „personalitatea anului” din partea revistei Time. Astfel, 2017 poate fi considerat anul care a dus la decăderea unor staruri care erau considerate de neatins. În plus, la nivel global, multe femei au găsit curajul de a vorbi despre experiențele traumatizante pe care le-au trăit. Scandalul „Weinstein” a fost cel care a transmis o undă de șoc în întreaga lume, generând această campanie. Vedete importante de la Hollywood, precum Angelina Jolie sau Gwyneth Paltrow, au rupt tăcerea privind acest comportament care dura de zeci de ani și părea cunoscut de toată lumea din cetatea filmului. Ulterior, numeroase personalități au fost denuțate ca prădători sexuali.

Scandalul Weinstein – șoc la Hollywood

Scandalul a debutat la începutul lunii octombrie, când ziarul The New York Times a publicat dezvăluirile unor femei, care au fost agresate decelebrul producător, cunoscut pentru pelicule laureate cu Oscar. Acum, acesta este vizat de trei anchete demarate de poliția din Londra, New York și Los Angeles.

Actrițele Ashley Judd, Rose McGowan au fost printre primele care au avut curajul să rupă tăcerea și să-l acuze pe producătorul pe care Meryl Streep l-a comparat cu „Dumnezeu” într-un discurs. De atunci, peste 100 de femei l-au acuzat pe producătorul de 65 de ani de abuz sexual, hărțuire și chiar viol. Angelina Jolie și Gwuneth Paltrow se numără și ele printre victimele producătorului.

Nu sunt singurele staruri, însă. Într-un editorial publicat tot în cotidianul The New York Times, Salma Hayek a vorbit despre relaţia sa cu Harvey Weinstein, care a hărţuit-o, a umilit-o şi a ameninţat-o cu moartea. Vedeta a scris editorialul „Harvey este și monstrul meu” la aproape două luni după primul articol din acest cotidian american care a determinat căderea în dizgrație a celebrului producător. Actrița Uma Thurman a transmis și ea un mesaj șocant, pe contul său de Instagram.

„O Zi a Recunoştinţei fericită tuturor! (Cu excepţia ta, Harvey, şi a conspiratorilor tăi răi. Mă bucur că merge încet, nu meriţi un glonț”), a scris actriţa, care a lucrat cu Weinstein la mai multe filme, printre care la francizele „Kill Bill” şi „Pulp Fiction”.

Vedeta nu a făcut încă o altă declarație despre Harvey Weinstein, spunând doar că aşteaptă ca furia să i se domolească înainte de a-şi spune părerea sau de a împărtăşi propriile poveşti. Cât despre producător, acesta a dezmințit acuzațiile, prin intermediul avocaților săi.

După căderea lui Weinstein, alte vedete au fost acuzate de hărțuire sexuală

După căderea lui Harvey Weinstein, alte figure proeminente de la Hollywood au fost acuzate de abuzuri sexuale. Printre ei se numără Kevin Spacey, acuzat de hărţuire şi de tentativă de viol asupra unor minori, producătorul Brett Ratner, Steven Seagal, managerul David Guillod, comicul şi actorul Louis C.K. sau fostul şef al studiourilor Amazon, Roy Price.

Kevin Spacey, acuzat de acuzuri sexuale, mărturisește că este homosexual

Câştigătorul a două premii Oscar şi membru al Academiei, Kevin Spacey a ajuns și el în centrul unui scandal de proporții, care a dus la concedierea sa din serialul „House of Cards”, precum și la deschiderea unei anchete. Primele acuzații au venit din partea actorului Anthony Rapp, care a afirmat că Spacey i-a făcut avansuri n 1985. În replică, Kevin Spacey și-a cerut iertare, afirmând că nu își amintește incidentul, pe care l-a descris ca „un gen de comportament nepotrivit al unui beţiv”.

În aceeași declarație, Kevin Spacey a recunoscut că este homosexual. Ulterior, mai multe acuzații la adresa acestuia au apărut în presă. Regizorul de documentare Tony Montana a spus că actorul l-a agresat sexual.

„M-am dus la bar să-mi comand ceva de băut şi atunci a venit la mine şi şi-a pus braţul în jurul gâtului meu. Mi-a spus să plecăm împreună, apoi şi-a pus mâna în zona mea genitală şi m-a strâns cu putere. Era beat şi mi-a spus: ‘Asta înseamnă proprietate’. I-am dat degetele peste cap pentru a-l convinge să mă elibereze din strânsoare. Mi-am plătit băutura şi am plecat repede de lângă el”, a povestit acesta. El a spus că a povestit incidentul doar terapeutului său și că a suferit de tulburare de stres post-traumatic timp de şase luni.

În lumina acestor acuzații, un purtător de cuvânt al actorului a afirmat că acesta „își acordă timpul necesar pentru a căuta tratament” – fără să ofere informații despre ce fel de tratament caută starul.

De atunci, Kevin Spacey a fost acuzat de peste 30 de persoane de abuzuri sexuale. Ca urmare, a fost concediat din echipa serialului „House of Cards”, iar rolul său din anunţatul film „All the Money in the World” a fost redistribuit.

Dustin Hoffman, un alt nume vizat de acuzații grave

Actorul american Dustin Hoffman, ajuns la vârsta de 80 de ani, este un alt nume important care apare pe lista vedetelor acuzate de hărțuire și agresiune sexuală. Revista Variety a publicat mărturiile a trei femei care afirmă că au fost agresate de actor. Una dintre ele, Cori Thomas, avea 16 ani în momentul comiterii faptelor, în 1980, şi era colega de clasă a fiicei lui Dustin Hoffman. În prezent actriţă şi autoare de dramaturgie, ea spune că actorul s-ar fi prezentat complet gol în faţa ei într-o cameră de hotel şi ar fi făcut comentarii cu conotaţie sexuală.

De asemenea, Melissa Kester a afirmat că a fost agresată sexual de Dustin Hoffman cu ocazia înregistrărilor de sunet ale filmului „Ishtar” (1987).

Actorul ar fi procedat la fel şi cu o tânără actriţă de comedie în vârstă de 22 de ani, care a acceptat la rândul ei să stea de vorbă cu reporterii de la Variety.

Înaintea celor trei mărturii, pe parcursul ultimelor două luni, alte trei femei l-au acuzat deja pe Dustin Hoffman de hărţuire şi agresiune sexual. Site-ul publicaţiei The Hollywood Reporter a publicat pe 8 decembrie declaraţia actriţei Kathryn Rossetter, care afirmă că a fost molestată sexual atunci când a jucat alături de star în spectacolul „Moartea unui comis voiajor”, între 1983 şi 1985.

Într-un alt astfel de caz, peste 200 de femei, printre care actriţele Rachel McAdams şi Selma Blair, îl acuză pe regizorul american James Toback, cunoscut pentru filmul documentar „Tyson” și pelicula „Black and White”, din 1999, de agresiune şi hărţuire sexuală.

Selma Blair, în vârstă de 45 de ani, a declarat pentru revista Vanity Fair că Toback – nominalizat la Oscar pentru scenariul filmului „Bugsy” – a ameninţat-o că va pune pe cineva să o omoare, la finalul unei întâlniri pe care care au avut-o în 1999, atunci când a invitat-o în camera sa de hotel şi i-a cerut să se dezbrace în timp ce citea un scenariu. I-a cerut apoi să întreţină relaţii sexuale, iar după refuzul ei, acesta s-a masturbat în faţa sa, a povestit Blair.

De asemenea, regizorul american Bryan Singer, realizatorul mai multor filme din seria ”X-Men”, a fost acţionat în instanţă de către un tânăr care îl acuză că l-ar fi violat în 2003, pe când era minor. Nu este prima dată când cineastul este pus în faţa unor astfel de acuzaţii. În 2014, Bryan Singer a fost dat în judecată de Michael Egan, un alt tânăr actor, care a susţinut că a fost agresat sexual de către regizor, dar a renunţat ulterior la acţiunea în instanţă.

Regizorul Brett Ratner, care a avut o relație cu Alina Pușcău, vizat și el de acuzații

Regizorul Brett Ratner, cunoscut pentru filme precum „Rush Hour” și „X-Men Ultima înfruntare”, a fost și el vizat de mai multe acuzații scandaloase. Natasha Hentstridge, devenită celebră pentru rolul său din „Specii” (1995), l-a acuzat pe Ratner că a obligat-o să-i facă o felație pe vremea când era manechin la New York și avea doar 19 ani. „Mi-a întors brațul din încheietură și s-a impus fizic”, a spus actrița, care a afirmat că, din această poziție, a făcut ce i s-a cerut.

Olivia Nunn, cunoscută din serialul de televiziune „The Newsroom”, a declarat ziarului că Brett Ratner s-a masturbat în fața ei când era pe platoul de filmare la ”Coup d’éclat” (2005). Ea a precizat că a evocat această agresiune într-o carte, fără să dea numele agresorului. Alte patru femei l-au acuzat pe regizor de hărțuire sexuală.

Lumea culturii înalte, zguduită și ea de scandaluri

Scandalul privind abuzurile sexuale nu a ocolit nici lumea muzicii clasice. James Levine, dirijor legendar şi director muzical onorific al Metropolitan Opera din New York, este o altă personalitate majoră implicată într-un astfel de scandal, fiind acuzat că a abuzat de un adolescent în anii ’80.

Un alt scandal care a vizat scena culturală a fost în Suedia. Un bărbat care are „legături strânse” cu comitetul care atribuie premiul Nobel pentru literatură a fost acuzat de 18 femei de hărțuire sexuală. Acestea au spus că bărbatul le-a făcut avansuri sexuale, le-a hărţuit şi chiar le-a agresat. Potrivit presei suedeze, el și-a amenințat victimele că se va folosi de legăturile sale cu Academia Suedeză, dar şi cu alte persoane influente din industria artelor, pentru a le trece pe „lista neagră” sau pentru „a le ruina carierele”.

Scandalul a continuat să capete proporții

Unul dintre cele mai grave cazuri de abuzuri asupra femeilor provine din lumea gimnasticii. Cel vizat este fostul medic al lotului feminin de gimnastică artistică al SUA, care a fost condamnat la 60 de ani de închisoare pentru deţinerea de materiale pornografice cu caracter infantil.

Larry Nassar a fost condamnat la câte 20 de ani de detenţie, pedeapsa maximă, pentru fiecare dintre cele trei capete de acuzare pentru care a pledat vinovat în faţa tribunalului federal din Grand Rapids, în nordul Statelor Unite.

Peste 37.000 de imagini şi clipuri video cu caracter pornografic infantil au fost găsite pe discuri sau pe computerele sale, potrivit anchetatorilor.

El a pledat vinovat pentru zece capete de acuzare şi riscă închisoarea pe viaţă. Victimele sale aveau sub 15 ani când au avut loc agresiunile, derulate între 1998 şi 2015. Împotriva lui Nassar au depus mărturie fosta campioană olimpică McKayla Maroney (aur la Londra 2012), molestată timp de 13 ani, dar și Aly Raisman (trei medalii de aur la Londra 2012 și la Rio 2016), precum și Gabby Douglas.

Mișcarea #MeToo, fenomenul care a luat amploare la nivel global

În timp ce Hollywood-ul era zguduit de scandalul Harvey Weinstein, actrița Alyssa Milano a lansat, cu un mesaj, o adevărată mișcare la nivel global. În luna octombrie, ea le-a cerut persoanelor care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare să publice comentarii cu mesajul #MeToo, în cazul în care au fost vreodată hărțuite sau agresate sexual.

Rapid, mesajul a strâns peste 60.000 de comentarii, iar milioane de oameni au început să-și împărtășească experiențele de hărțuire sexuală și abuz, prin numeroase mesaje publicate pe Facebook, dar şi pe Twitter, folosind hashtagul „#MeToo”/”Şi eu”.

Au urmat marșuri în sprijinul victimelor hărțuirii sexuale. În luna octombrie, sute de persoane au ieșit pe străzi la Hollywood, inspirate de campania #MeToo de pe reţelele de socializare.

Totodată, în semn de recunoaştere a curajului de care au dat dovadă aceste victime, revista americană Time a atribuit recent titlul de „Personalitatea Anului 2017” tuturor celor care au „rupt tăcerea”‘ şi au vorbit despre hărţuirea sexuală.

„Aceasta este schimbarea socială cea mai rapidă pe care am văzut-o, de decenii, şi a început prin acte individuale de curaj din partea a sute de femei, şi a unor bărbaţi, de asemenea, care şi-au spus propriile poveşti”, a argumentat redactorul-şef al revistei Time, Edward Felsenthal.

În plus, în acest context, marcat nu doar de valul acuzaţii de agresiune sexuală, dar şi de atacurile verbale ale preşedintelui Donald Trump contra femeilor, cuvântul „feminism” a fost desemnat de Merriam-Webster drept cuvântul anului în 2017, fiind unul dintre cele mai consultate online pe durata întregului an.