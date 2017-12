Revista Time a oferit titlul de Personalitatea anului 2017 mișcării #MeToo și tuturor femeilor care au avut curajul să rupă tăcerea pe rețelele de socializare despre agresiunea sexuală și hărțuirile la care au fost supuse.

Persoanele care au rupt tăcerea și au avut curajul să vorbească despre agresiunile și hărțuirea sexuală la care au fost supuse au fost numite ”The Silence Breakers” (n.r. cei care au rupt tăcerea) și au fost desemnate Personalitatea Anului 2017 de către revista Time.

Publicația care oferă an de an titlul de ”Persoana Anului” a anunțat miercuri dimineața că persoanele care stau în spatele mișcării #MeToo au fost declarate cele mai influente personalități din 2017. Câștigătorul a fost stabilit de către editorii revistei și s-a raportat la cine a influențat cele mai multe știri în acest an, indiferent că este în bine sau în rău.

Al doilea în clasament a fost președintele Donald Trump, iar al treilea a fost Xi Jinping, liderul Chinei.

Miscarea #MeToo câștigătoare a fost creată în urma campaniei prezidențiale a lui Donald Trump, când într-o înregistrare audio din 2005 actualul președinte se lăuda în legătură cu felul în care ar putea să ”lw apuce de păsărică” pe unele femei.

Utilizarea hashtag-ului a început să fie din nou folosită în această toamnă după dezvăluirile legate de producătorul de film de la Hollywood, Harvey Weinstein.

Trump a fost câștigătorul anului trecut.

Pe lista scurtă a nominalizaților anul acesta au fost Jeff Bezos, The Dreamers, Patty Jenkins, Kim Jong Un, Colin Kaepernick, The #MeToo movement, Robert Mueller, Prințul Mohammed bin Salman, Donald Trump și Xi Jinping