Ringier România renunță la semnarea contractului de 2 milioane de euro pentru editarea revistei Primăriei Sectorului 1!

Ringier România a câştigat prin licitaţie publică, în SEAP, contractul pentru a realiza o revistă a Primăriei Sectorului 1, un contract de 2 milioane de euro pe 4 ani.

La procedura de achiziţie publică începută în 16 septembrie 2017 au participat trusturi importante de presă, precum Ringier sau Burda, precum şi companii fără experienţă în media.

Iniţial, spre surprinderea întregii prese, a câştigat o asociere cu doar patru angajaţi şi care, în procedurile de contestare care au urmat, s-a dovedit că nu îndeplinea condiţiile.

Prin comparaţie, Ringier România are aproape 500 de angajaţi şi îşi alesese tipografia Monitorul Oficial drept partener de tipar al revistei.

Pe 26 iulie 2018, Primăria comunică către Ringier că „oferta dumneavoastră a fost declarată câştigătoare”.

Ringier România a discutat cu reprezentanţii Primăriei Sectorului 1 şi i-am anunţat zilele trecute că am decis să nu semnăm contractul şi să nu realizăm revista.

Nu vom realiza profitul estimat din proiect, vom pierde chiar şi garanţia în bani depusă la licitaţie, dar e mai important să păstrăm încrederea publicului nostru.

Decizia Ringier are la bază principiul fundamental de a nu pune sub niciun fel sub semnul întrebării reputaţia de nonpartizanat a cotidienelor Libertatea, Gazeta Sporturilor, a siteurilor şi a revistelor noastre.

Avem o divizie separată de Customer Publishing care realizează de 7 ani reviste pentru zeci de clienţi privaţi, printre care Metro Cash&Carry, Help Net, Dacia – Renault, HVB Bank.

Vom gândi în continuare proiecte, reviste şi evenimente în zona acestor clienţi privaţi.

Când am participat, acum un an, la licitaţia pe SEAP care am adjudecat-o nu am realizat toate dimensiunile posibilelor conflicte de interese ale semnării unui contract cu o primărie, dar preferăm să recunoaştem acest lucru, să-l reparăm înainte de începerea proiectului şi să vă prezentăm dumneavoastră, publicul nostru, faptele şi decizia.

Pe scurt: Ringier România nu a luat niciun ban public de la Primăria Sectorului 1 pentru această revistă.

Dimpotrivă.

Deşi am câştigat, ne retragem şi contribuim la buget cu cei 31.000 de lei depuşi drept garanţie.

Mihnea Vasiliu, director general Ringier România

