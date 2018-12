În ciuda accidentării, Alin încă visează să devină Câştigătorul Exatlon Sezon 2. „Acum m-am întors de la medic. Leziunea încă există. Am o leziune pe fasce şi pe musculatură. Din păcate, am nevoie de 10 zile de recuperare. Aşa că am decis pe propria răspundere să joc. Nu face diferenţa dacă mai aştept. Leziunea nu se vindecă atât de repede”, a explicat Alin la Kanal D.

„Are şapte medalii, eu aş fi preferat să nu joc astăzi, să joc direct la eliminări. M-aş forţa o singură dată, nu de două ori”, a spus Ionut Jaguarul. „El este destul de matur şi trebuia să gestioneze altfel. Acum ori riscă, ori pleacă acasă cu capul sus”, a spus Giani Kiriţă. „Alin este un băiat ambiţios şi luptător. Este decizia lui, suntem pe ultima sută de metri şi îşi joacă ultima carte. Îi doresc multă sănătate”, a spus Cristi Pulhac.

Citește și

Avertizare meteo de ninsori și viscol! Cum se circulă pe drumurile din România la această oră