Sute de români au semnat petiţia #salvatipipera, prin care sunt scoase în evidenţă problemele celui mai important cartier de afaceri din Bucureşti, mulţi dintre semnatari spunând că s-au săturat de aglomeraţie, de mizerie şi de sfidarea manifestată de autorităţi.

Daniel Roşca, unul dintre românii care a semnat petiţia a scris: “Lucrez în zona Pipera într-o clădire de birouri modernă, dar înconjurată de noroi, gropi, aglomeraţie şi dezorganizare!”

“Semnez petiția pentru că lucrez în Pipera și m-am saturat sa fac cel puțin 20 minute din Fabrica de Glucoza nr. 5 până în Barbu Văcărescu (o distanţă de aproximativ 1.000 de metri – n.r.), iar metroul este supra-aglomerat. Nu există trotuare pentru pietoni, nu există piste de bicicliști, singura trecere de pietoni de pe Fabrica de Glucoza nu este revopsită iar semnalele luminoase sunt nefuncționale. Când ploua, sau când se topește zăpada se crează bălți pe şosea. Nu exista locuri de parcare pentru autoturisme”, a explicat Daniel Ivanica.

Brăduţ Stanciu, un alt semnatar al petiţiei consideră că autorităţile îi sfidează pe toţi cei care produc, anual, 3,5 miliarde de euro: “Lucrez de 15 ani pe Dimitrie Pompei si infrastructura a ramas neschimbata in timp ce numarul office-urilor s-a triplat. O strada cu o banda pe sens sufocata de mii de masini, cu zeci de shuttle bus-uri care nu au statii si opresc pe unde apuca, cu un trotuar pe care la orele de varf oamenii practic stau la coada spre intrarea la metrou, cu zero parcari publice dar cu politisti care dau amenzi pentru parcarea neregulamentara. Zeci de promisiuni de modernizare si tot atatea minciuni politice. Practic, o sfidare a politicului fata de Romania productiva care nu voteaza la comanda, pentru un kilogram de malai acordat de partid. In fiecare zi petrec minim 60 de minute pentru a parcurge 1 km de strada ca sa ajung si sa plec de la serviciu. Cate taxe merg din Pipera la bugetul local si la cel al statului si cat din sumele incasate de stat se intorc in asigurarea unor conditii umane decente pentru cei ce muncesc in Pipera? Sfidare si mizerie din partea autoritatilor”.

Şi Ioana Purdea a semnat această petiţie, simţindu-se jignită de dezinteresul autorităţilor locale şi centrale: “Lucrez in aceasta zona de 5 ani si a devenit tot mai aglomerata, iar strazile si trotuarele tot mai stricate, o jignire pentru oamenii care muncesc acolo zilnic. Nu am observat sa fie pusa in practica nici o lucrare administrativa”.

Cartierul de afaceri Pipera Sud este primul agregator de business din România. Sute de firme au aici sediul social, iar un calcul simplu arată că principalele branduri din zonă cumulează cifre de afaceri cât 2% din Produsul Intern Brut al ţării.