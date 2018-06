Senatorul Marius Nicoară își anunță trecerea la ALDE: ”Nu e o trădare a PNL, am ales să mă alătur vechilor mei colegi liberali”

”În urmă cu mai bine de 28 de ani, mai exact în prima lună a anului 1990, împreună cu câțiva oameni inimoși și curajoși am pornit refondarea, reclădirea istoricului Partid Național Liberal. Făceam acest lucru cu multă încredere în valorile liberale. Partidul pe care atunci l-am reconstruit, a cărui viziune am urmat-o, se centra pe dezvoltare economică, susținerea inițiativei private, promovarea reformelor instituționale, progresul capitalului autohton, consolidarea democrației. Toate acestea s-a văzut și au fost apreciate mai ales în perioada guvernării liberale condusă de Călin Popescu-Tăriceanu”, a transmis senatorul.

El spune că este ”mândru și de realizările sale din acea perioadă la conducerea județului Cluj când, cu sprijinul Guvernului Tăriceanu, a reușit să aducă județul Cluj de pe locul 28 (din 40 de județe) pe locul I în România”.

”Am construit parcuri industriale creând mii de locuri de muncă, dezvoltând Aeroportul Internațional Cluj, atrăgând milioane de euro pentru infrastructura județului (apă, canal și drumuri județene), modernizând toate așezămintele pentru oamenii vârstnici, primind și alocând fonduri pentru renovarea și dotarea spitalelor clujene. Din păcate, astăzi liberalismul în forma construită și promovată în acea perioadă nu se mai regăsește în actuala formă a Partidului Național Liberal”, afirmă Nicoară.

El precizează că ”sunt multe situații care îl determină să constate, cu regret, că PNL astăzi nu mai este construcția pe care a pornit-o acum 28 de ani” și dă mai multe exemple:

faptul că astăzi PNL se opune noului Cod Administrativ;

faptul că se încearcă mutarea unui proiect important al județului, mai exact mutarea Spitalului Regional de Urgență din Comuna Florești în altă parte, riscând astfel să pierdem sute de milioane bani europeni;

faptul că nu este sprijinit aeroportul și parcurile industriale;

faptul că Partidul Național Liberal nu mai este exponentul luptei pentru o justiție fără interferențe exterioare și nu mai este un simbol al democrației.

”Toate acestea m-au determinat să mă alătur partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu – ALDE -, unde există mulți alți liberali autentici care luptă pentru promovarea principiilor amintite. Așa cum aminteam, decizia mea de a mă alătura ALDE nu înseamnă o trădare a adevăratului Partid Național Liberal și nici o abandonare a principiilor și valorilor liberale. Am ales să mă alătur vechilor mei colegi liberali alături de care am refăcut PNL acum 28 de ani. Sunt convins că alăturându-mă ALDE, echipei de adevărați liberali din jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu, voi putea contribui cu experiența mea politico-administrativă la dezvoltarea Clujului și a României, așa cum am făcut-o în trecut”, mai spune Nicoară.