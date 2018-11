Producătorii belgieni au îngropat la sfârşitul lunii o copie a picturii „Cap de Arlechin” în apropiere de Tulcea, apoi au trimis șase scrisori anonime, trei în România și trei în Olanda. Dintre cele șase victime, doar scriitoarea Mira Feticu a căzut în capcană și a mers în căutarea presupusei opere de artă, furată împreună cu alte capodopere acum şapte ani de la un muzeu din Rotterdam.

Cei care au pus la cale gluma şi-au anunţat printr-un e-mail victimele şi au povestit că farsa este inspirată din piesa de teatru „Copia adevărată”, care a avut premiera joi, la Anvers. În scenariu, personajul principal este un falsificator de tablouri, anunță o televiziune din Belgia.

'Eu nu mă simt nicio victimă și nu mă simt nici păcălită. Eu mi-am făcut datoria de jurnalist să vin să văd. Și într-adevăr am crezut că am găsit un Picasso. Se pare că, și dacă este adevărat, falsificatorul este unul dintre cei mai mari falsificatori ai Europei, poate cel mai mare. Deci oricum copia are o valoare mare. Apoi, nu este sigur, asta se vehiculează la această oră în Olanda. Mâine vom ști mai bine, mâine stăm la masă cu cei doi artiști olandezi și vom vedea dacă e adevărat sau nu. Artiștii respectivi își fac publicitate pe spinarea noastră, a autorităților române, a jafului care a avut loc acum șapte ani. Deci încă nu știm ce să facem', a declarat scriitoarea Mira Feticu la Digi 24.

Șapte tablouri semnate de Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet, Paul Gauguin şi Lucian Freud au fost furate din Muzeul Kunsthal, din Rotterdam, în dimineața zilei 16 octombrie 2012, în jurul orei 03:00.

Autorii „jafului secolului' au fost românii Radu Dogaru și complicele său, Eugen Darie. Aceștia au fost condamnați la șase ani și opt luni de închisoare. La jaf a participat și Adrian Procop, și ei au fost ajutați ulterior și de Alexandru Bitu, Petre Condrat și mama lui Radu Dogaru, Olga.

Mira Feticu, o scriitoare româncă stabilită în Olanda, pretinde că a primit un pont anonim potrivit căruia va găsi unul dintre tablourile semnate Picasso la rădăcina unui copac, într-un sat din Tulcea. Aceasta a fost audiată la Poliţie încă de sâmbătă seară. „DIICOT investighează împrejurările în care un tablou semnat Picasso valorând aproximativ 800 mii de euro a fost găsit sâmbătă seară, pe rază județului Tulcea. Tabloul care face parte dintr un lot de 7 opere sustrase în anul 2012 dintr-un muzeu olandez se află în custodia autorităților române și urmează să fie expertizat.

