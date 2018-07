”Amnistia fiscală este un subiect pe care îl avem în lucru la nivelul Ministerului de Finanţe, dar nu se referă la domnul Iohannis. Este un posibil mecanism pentru a stimula partea de economie românească. N-am să vă dau acum detalii referitor la această idee, dar este în lucru un astfel de mecanism şi vom discuta în următoarele zile la nivelul conducerii Comisiei şi la nivel de Guvern pentru a vedea dacă o astfel de măsură poate fi aplicată şi care vor fi efectele”, a spus Teodorovici, potrivit Mediafax.

Ministrul a explicat că, prin această măsură, persoanele vizate „pot să scape de penalităţi şi jumătate din dobânzi cum a fost în 2015”.

Eugen Teodorovici a menționat că amnistia nu are nicio legătură cu președintele Klaus Iohannis.

”Mai mult, nu i se aplică o astfel de amnistie. Deci nu are treabă amnistia fiscal cu domnia sa. Deci suma pe care trebuie să o înapoieze statului (n.r. 1,2 mil. de lei), chiar dacă am da o amnistie fiscal mâine, nu are cum să scape de ea, trebuie să fie plătită”, a completat ministrul de Finanţe.

În Parlament este depus un proiect privind amnistia fiscală, pentru cei care au primit ajutoare de urgență din partea statului, iar Curtea de Conturi a constatat prejudicii și a cerut restituirea acestor sume.

Proiectul semnat de parlamentari de la PSD a fost depus în Senat. Aleșii precizează că auditorii au cerut documente justificative pentru banii cheltuiți, deși Ministerul Muncii a transmis primăriilor că nu este nevoie de aceste acte, la dosare.

Liderul PSD Liviu Dragnea i-a cerut, joi, lui Eugen Teodorovici și șefului ANAF să recupereze sutele de mii de euro de la șeful statului.

Teodorovici a anunțat imediat că ANAF va recupera suma încasată drept chirie de președintele Klaus Iohannis, după ce a pierdut procesul în instanță.

