Deryl Fida Febrianto s-a căsătorit cu doar două săptămâni în urmă. El s-a urcat în avion și, cu puțin timp înainte de decolare, și-a făcut un selfie și i l-a trimis proaspetei soții.

În imagine, Deryl pare răcit, fiindcă are o mască în dreptul gurii. El luase avionul pentru a pleca spre noul loc de muncă, pe un vas de croazieră. N-a mai apucat să ajungă pe un vas de croazieră, fiindcă avionul s-a prăbușit în mare.

„Am început imediat să plâng”

„Când am văzut știrile am făcut imediat legătura cu poza pe care mi-a trimis-o Daryl. Și am început imediat să plâng”, a spus Lutfinani Eka Putri. Ea a continuat să-i trimită mesaje soțului ei până la 06.00 dimineața, dar n-a primit niciun răspuns.

Deși s-au recuperat rămășițele a doar șase dintre ocupanții avionului căzut la doar 13 minute de la decolare, se estimează că nu sunt supraviețuitori. Conform anchetatorilor, la respectiva aeronavă s-au făcut reparații și-n noaptea dinaintea cursei fatale.

