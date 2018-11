Primarul crede că agricultura nu se poate face decât pe solarii cu fundație de beton și cu autorizație specială.

Iulian Constantin Lionte, legumicultor din Dorohoi, județul Botoșani, a rămas șocat când a primit hârtia de la Primărie.El susține că decizia îl distruge ca fermier. Botoșăneanul nu doar că trebuie să își dărâme solariile, dar, în plus, are de achitat și o amendă de 1.000 de lei.

„De ce nu mi-a spus că nu am voie?”

„Sunt din 2016 fără fundație. Plătesc de doi ani la Primărie pentru Atestatul de producător, am avut în fiecare an control din partea juristului și cineva de la Registrul Agricol. Și am declarat începând cu 2017 că dețin solarii la acea adresă. De ce nu mi s-a spus că nu am voie să fac solarii fără autorizație?”, a declarat Iulian Constantin Lionte.

Investiția pentru un singur solar dintre cele pe care Primăria i le cere să le demoleze a fost peste 3.000 de euro. Bani la care se adaugă utilajele și o cheltuială suplimentară pe care fermierul a făcut-o pentru a avea energie elictrică și sistem de irigații prin săparea unui puț.

