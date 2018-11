Ambii bărbați erau băuți bine. Tatăl a vrut să intre în casă, dar fiul său nu i-a deschis ușa decât după o oră, fiindcă el voia să doarmă.

„Din principiu n-am vrut să-i deschid ușa”

După ce s-a îndurat să-i deschidă ușa, bătrânul și-a lovit fiul în cap cu un obiect dur, provocându-i o rană. La fața locului au ajuns și medicii, și polițiștii.

„Eu am băut cu foștii colegi de universitate. Din principiu nu am vrut să-i deschid ușa. Eu am vrut doar să dorm”, a spus fiul.

„El e vinovat, nu eu. Totul va trece. Minunatul meu tată, iată acum ce a ieşit…”, a mai spus tânărul.

Tatăl n-a vrut să declare nimic. „Știi ce?!…Du-te de aici să nu te văd”, i-a spus băiatului

„Nu este seară în care ei să nu facă gălăgie. Se bat…se taie… Toate problemele le face tatăl băieților. El nu îi lasă în pace să trăiască. Ei toți trei servesc”, au spus vecinii, care au mai dezvăluit că scandalurile se repetă frecvent de 11 ani.

Cei doi bărbați au fost transportați pentru audieri la Inspectoratul de Poliție Buiucani.

