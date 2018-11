Zilele trecute, am fost pe platourile unde se flmează cel mai recent serial produs de PRO TV, „Vlad”, unde abia dacă l-am recunoscut pe Emilian Oprea. Cu o frizură nouă, cu o atitudine de băiat rău, actorul s-a transformat complet față de cel pe care lumea l-a urmărit cu sufletul la gură în „De ce eu?”. Toate acestea nu sunt umările unei crize a bărbatului trecut de 40 de ani, ci fac parte din rol. „E un personaj negativ. Un ins infect. Nu-l pot apăra sub nicio formă. S-a optat pentru look-ul ăsta”, ne-a povestit actorul, mărturisindu-ne că, deși nu-i displace freza de puști, nu se vede purtând așa părul și când iese în parc cu copiii lui. „Nu-l port și în afara platoului de filmare. Sunt băiat cuminte în viața de zi cu zi”.

Emilian Oprea nu este totuși un „băiat rău”, dar nici unul cuminte. Chiar dacă perioada lui de rebeliune a venit abia după ce a terminat facultatea, actorul a recuperat, iar acum este un tip cool, în pas cu noua generație. „Tatuajele sunt ale mele. Nu în adolescență am avut așa-zisa rebeliune, ci după facultate. După ce am terminat facultatea mi-am făcut primul tatuaj. Acum sunt vreo 12. Sunt niște tatuaje pozitive și fiecare are o poveste, că doar nu mă tatuez ca nebunul”, ne-a mai spus interpretul lui Leonard, din serialul „Vlad”.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu