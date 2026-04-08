De pe câmpul de luptă la masa negocierilor

„Pe fondul declarațiilor destul de dure de ieri din diverse părți, care au provocat destulă agitație în lume, am fost încântați să primim această veste despre un armistițiu și salutăm decizia de a nu continua pe calea escaladării armate, cu atât mai puțin de a ataca ținte civile sau instalații economice iraniene”, a declarat Dmitri Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a evidențiat importanța tranziției conflictului de pe câmpul de luptă la masa negocierilor.

„Sperăm că, în zilele următoare, vor avea loc contacte directe între delegațiile iraniană și americană, ceea ce va permite continuarea discuțiilor pașnice. Fiecare parte își va putea apăra interesele nu prin intervenție armată, ci la masa negocierilor”, a continuat Dmitri Peskov.

Pe lângă sprijinul pentru reluarea dialogului direct americano-iranian, Kremlinul a subliniat că, odată cu acest armistițiu, se așteaptă ca diplomația de la Washington să aibă timpul necesar pentru a relua negocierile în format trilateral privind criza din Ucraina.

Disponibilitatea SUA pentru negocierile privind Ucraina

Dincolo de criza din Orientul Mijlociu, Kremlinul vede în acest armistițiu o oportunitate directă pentru deblocarea altor dosare geopolitice. Răspunzând unei solicitări din partea agenției TASS, Peskov a explicat legătura de conjunctură dintre cele două conflicte: atenția și resursele diplomației americane.

Până recent, Washingtonul a fost distras de escaladarea iraniană, însă Moscova anticipează acum o schimbare de focus.

Peskov a subliniat că procesele de negociere pentru Orientul Mijlociu și Ucraina sunt conectate exclusiv prin faptul că, în ultima perioadă, negociatorii americani au fost „ocupați cu problemele iraniene”.

Odată eliberați de această presiune imediată, rușii speră la intensificarea eforturilor de soluționare a conflictului ucrainean.

„Sperăm că, în viitorul apropiat, vor avea mai mult timp și mai multe oportunități de a se întâlni în format trilateral, așteptăm acest lucru”, a punctat Dmitri Peskov.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE