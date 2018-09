Gașca de hoți a dat spargerea într-o casă dintr-un cartier liniștit, aflat în sud-estul Londrei, imediat după lăsarea întunericului, la ora 21:00, miercurea trecută, scrie Daily Mail.

Infractorii aveau cu ei mai multe arme albe, printre care un topor și un cuțit. Totodată, victimele susțin că cei patru mai aveau asupra lor și o sticlă cu acid, 'pe care voiau să-l verse pe cineva', dacă o persoană răspundea la ușă.

'Se află în casă. Sună la poliție', a țipat unul dintre proprietari către celălalt, în timp ce alarma s-a stins.

Clipul video cu spargerea a fost postat de ginerele celor doi, făcând apel la vecini să ofere toate informațiile pe care le au despre cei patru.

'Ieșeam dintr-un restaurant când am văzut pe telefon că cineva vrea să intre în casă. Când am realizat ce s-a întâmplat, tatăl meu a început să țipe. Am sunat câțiva vecini și unul s-a dus la capătul străzii pentru a-i opri pe hoți. Hoții l-au evitat. Au mers cu mașina și au aruncat lucruri către el, amenințându-l cu moartea. Suntem recunoscători că nu eram în interior', a spus una dintre fiicele cuplului.

După ce au primit un apel, polițiștii au ajuns în 5 minute la fața locului, însă nu au mai găsit pe nimeni. Infractorii au furat bijuterii și bani din casă.

FOTO: CAPTURĂ VIDEO