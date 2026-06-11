Conform unor fragmente publicate miercuri dintr-un interviu acordat de Vance postului CBS, vicepreședintele american a subliniat că Israelul este un partener foarte apropiat al Statelor Unite.

Totuși, „se întâmplă, uneori, ca interesele noastre să coincidă perfect, iar alteori să difere”, a spus Vance în acest interviu care urmează să fie difuzat integral duminică.

„Ceea ce am constatat la prim-ministru este că apără cu vigoare interesele țării sale. Uneori, asta înseamnă că suntem pe aceeași lungime de undă, iar alteori nu suntem”, a adăugat el.

Relația dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu s-a tensionat vizibil în ultimele săptămâni, președintele american ajungând chiar să îi spună premierului israelian că este „complet nebun” în timpul unei conversații telefonice purtate recente, potrivit publicației Axios.

Premierul israelian a dat undă verde unor represalii împotriva Iranului în acest weekend, ca urmare a atacurilor cu rachete lansate de regimul de la Teheran, acționând contrar voinței liderului republican de la Casa Albă.

„A fost un partener excelent în multe privințe, dar trebuie, de asemenea, să ne concentrăm pe ceea ce este în interesul suprem al Americii. Iar atunci când interesele noastre diverg, trebuie, din păcate pentru israelieni, să alegem tabăra poporului american, ceea ce facem întotdeauna”, a continuat JD Vance.

Întrebat dacă Netanyahu a comis greșeli în chestiunea Iranului, Vance a răspuns: „Ascultați, cu siguranță a comis câteva greșeli”. El a refuzat să detalieze care au fost greșelile. „Uneori este mai bine ca aceste conversații să rămână private”, a declarat vicepreședintele american.

Potrivit unor surse citate de NBC News, Pentagonul a ridicat la cel mai înalt nivel alerta în privința activităților serviciilor israeliene de informații, suspectate că sunt interesate de „procesul decizional” din cadrul administrației Trump.

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