SUA continuă atacurile asupra Iranului

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a început o nouă serie de lovituri asupra mai multor ținte din Iran, pentru a doua seară consecutiv. Potrivit armatei americane, atacurile au început la ora 17:15, ora Coastei de Est a SUA ( joi, ora 00:15, ora României n.r.), și reprezintă un răspuns la ceea ce Washingtonul numește „agresiunea nejustificată și continuă a Iranului”.

Ulterior, Comandamentului Central al SUA a transmis că a încheiat ultima rundă de atacuri împotriva Iranului. „Forțele CENTCOM au lansat atacuri asupra capacităților de supraveghere militară iraniene, a sistemelor de comunicații și a siturilor de apărare aeriană din Iran. Resursele Corpului Pușcașilor Marini, Forțelor Aeriene și Marinei SUA au tras cu muniții de precizie asupra țintelor iraniene, ceea ce a reprezentat o amenințare pentru forțele americane și navele comerciale internaționale care tranzitează apele regionale”, a postat CENTCOM pe X.

Președintele american Donald Trump a declarat că a discutat direct cu oficiali iranieni care i-ar fi cerut să oprească atacurile. Presa iraniană a negat însă această informație.

Anterior, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, afirmase că Statele Unite vor lovi Iranul cu putere și vor viza „instalații cheie”.

„Îi vom lovi puternic în această seară și sperăm că Iranul va lua o decizie bună”, a declarat Hegseth, adăugând că obiectivul este reducerea capacităților militare pe care Iranul încearcă să le păstreze.

Explozii și activitate de apărare aeriană în sudul Iranului

Presa iraniană a relatat că au fost auzite explozii și activitate intensă a sistemelor de apărare aeriană în mai multe zone din sudul țării.

Agenția Mehr a transmis că au fost raportate explozii în Sirik și Minab, localități aflate în apropierea Strâmtorii Ormuz. Totodată, au fost semnalate activități ale apărării aeriene în vestul Teheranului.

În orașul-port Asaluyeh, un important centru energetic al Iranului, sistemele de apărare aeriană au fost activate, însă autoritățile au precizat că nu a fost confirmat niciun atac asupra infrastructurii energetice.

Agenția Tasnim a susținut că zgomotele auzite pe insulele Kish și Qeshm sunt legate de confruntările din Golf și nu de explozii produse pe insule.

Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz

Teheranul a anunțat joi dimineață închiderea Strâmtorii Ormuz pentru toate navele, inclusiv petroliere și nave comerciale. Statul Major iranian a avertizat că orice navă care tranzitează strâmtoarea va fi considerată țintă militară. Potrivit agenției Tasnim, autoritățile iraniene au declarat că pasajul maritim este „complet închisă pentru orice tip de navă”.

La scurt timp după acest anunț, presa iraniană a relatat că două nave care ar fi încercat să traverseze strâmtoarea „ilegal” au fost lovite de forțele navale ale Gărzilor Revoluției.

Forțele navale ale Gărzilor Revoluției au transmis că nicio navă nu trebuie să părăsească zonele de ancorare din Golful Persic și Marea Omanului și au avertizat că orice apropiere de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată colaborare cu inamicul.

Potrivit estimărilor JPMorgan, traficul prin Strâmtoarea Ormuz era deja redus la aproximativ 15% din nivelul de dinaintea conflictului.

SUA contestă informațiile privind blocarea Strâmtorii Ormuz și atacarea navelor americane

CENTCOM a respins afirmațiile iraniene privind închiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Potrivit armatei americane, navele comerciale continuă să tranziteze zona, atât către, cât și dinspre strâmtoare.

De asemenea, Comandamentul Central al SUA a negat informațiile potrivit cărora nave de război americane ar fi fost lovite de rachete sau drone iraniene.

„Nicio navă de război americană nu a fost lovită în Strâmtoarea Ormuz”, a transmis CENTCOM.

Iranul declarase anterior că două nave care ar fi încălcat spațiul său teritorial au fost atacate, fără a preciza dacă acestea aparțineau Statelor Unite.

Sirene de alarmă în Bahrain

Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat activarea sirenelor de alarmă și a cerut populației să se deplaseze către cel mai apropiat loc sigur. Măsura a fost luată după ce mass-media de stat din Iran au relatat că armata iraniană a vizat cartierul general al Flotei a V-a a SUA din Bahrain.

Totodată, Gărzile Revoluției Islamice au afirmat că au lansat atacuri de represalii asupra a 18 „ținte importante”, inclusiv o bază aeriană din Bahrain și două baze din Kuweit.

Până la acel moment nu existau informații privind activarea sirenelor de raid aerian în Kuweit.

Israelul avertizează că operațiunile împotriva Iranului continuă

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că operațiunile împotriva Iranului sunt „departe de a fi încheiate”. Acesta a afirmat că armata israeliană este pregătită să atace Iranul cu „o forță intensă” și a avertizat Teheranul să nu lanseze noi atacuri asupra Israelului.

Katz a precizat că Israelul continuă să lovească Hezbollah oriunde se află și a respins încercările Iranului de a lega un eventual armistițiu de situația din Liban. În paralel, surse de securitate libaneze au declarat că atacurile aeriene israeliene din sudul Libanului au provocat moartea a cel puțin 13 persoane, în timp ce Hezbollah a revendicat noi atacuri împotriva forțelor israeliene.

Reamintim că forțele armate ale SUA au lansat în noaptea de mați spre miercuri atacuri de „autoapărare” împotriva Iranului, ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache american de către o dronă iraniană de tip Shahed. „Forțele CENTCOM au atacat stațiile de apărare aeriană iraniene, stațiile de control la sol și stațiile radar de supraveghere din apropierea Strâmtorii Ormuz, utilizând muniții de precizie provenite de la avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene și Marinei SUA”, a transmis CENTCOM, într-o postare pe platforma X. Comandamentul a subliniat că operațiunea reprezintă un „răspuns proporțional” la atacul asupra elicopterului și la agresiunile recente îndreptate împotriva navelor internaționale în regiune.

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