Cezarina a fost abandonată de mama ei la naștere. A împlinit recent 19 ani și în tot timpul ăsta, casa ei a fost prin diverse centre de plasament. A locuit într-unul pentru copii mici, iar acum stă într-un centru de plasament din Roșiorii de Vede până la terminarea studiilor.

“Mi-am văzut o singură dată mama. Dar nu o judec că m-a abandonat, pentru că totuși ea este cea care mi-a dat viață. Probabil că e mai bine că s-a întâmplat așa. Poate Dumnezeu a avut un plan cu mine”, ne-a spus Cezarina (foto). A venit în București alături de alți 40 de copii de la centrul de plasament din Roșiorii de Vede ca să viziteze orașul și să fie tunși și aranjați de câțiva hairstyliști de renume. Tinerii au participat și la discuții cu experți în domeniul înfrumusețării și nu numai.

Cezarina a fost cea care și-a depășit emoțiile, a venit în fața lor și le-a spus despre planurile ei de viitor. “Vreau să devin biolog pe medicină. Îmi place biologia și vreau să ajut oamenii. Vreau să urmez și Masterul și după ce termin și profesez 2-3 ani, vreau să plec în Statele Unite ale Americii. Apoi vreau să mă întorc în România și să-mi deschid propria afacere, un laborator”, ne-a spus Cezarina. Știe că pentru a reuși în viață este nevoie de multă muncă, dar este dispusă să facă sacrificii pentru a-și îndeplini visurile. Are și o deviză: “Este greu, dar nimic nu este imposibil”. Cezarina a beneficiat de servicii de tuns și pensat.

Diana (foto) are 17 ani și locuiește în același centru cu Cezarina. Ne-a spus că stă în centru de când avea 11 ani, pentru că părinții ei nu au mai avut posibilități să o crească. Din această cauză, acum nu vorbește cu mama ei. Diana este una dintre cele mai frumoase tinere din centrul de plasament din Roșiorii de Vede. Fata ne-a spus că nu exclude varianta ca la un moment dat să lucreze și ea într-un salon de înfrumusețare.

Celebrul hairstylist Laurent Tourette le-a vorbit și el copiilor despre avantajele de a lucra într-un salon de înfrumusețare. ”Mesajul meu pentru acești copii este să muncească mult, să pună pasiune și le mai transmit să fie perseverenți și să nu plece din România, pentru că și în România pot avea un viitor frumos”, a mai spus Tourette.

Ciprian Ungureanu, Campionul Național de Frizerie al anului 2016, a fost unul dintre hairstyliștii care i-au tuns pe copii. El le-a povestit apoi cât de greu i-a fost când s-a angajat prima dată, dar cum, cu răbdare, muncă și perseverență, are propria sa afacere, acum. “Am început facultatea la Sibiu. Acum 18 ani când am venit din Sibiu în București am venit doar cearșaful de la căminul facultății. Atât. Nu există ceva care să țină de tine și să nu se îndeplinească. Totul trebuie făcut cu răbdare și multă muncă. Motto-ul meu preferat este: ” Fă ce îți place și nu vei munci nicio zi!””, ne-a spus Ciprian Ungureanu (foto).

Ionuț Ioniță este unul dintre organizatorii evenimentului care le-a făcut o surpriză de Paște copiilor la Centrul de Plasament din Roșiorii de Vede. “Este o mare diferență între centrele de plasament din București, unde copiii sunt mai privilegiați, ca să zic așa, și cele din provincie, unde sunt multe lipsuri”, ne-a declarat el. De 4 ani are grijă ca, o dată la trei luni, să le facă o bucurie copiilor de la centrul de plasament din Roșiorii de Vede.

La eveniment au fost prezenți și reprezentanții Asociației Naționale a Antreprenorilor și ai Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor, care le-au spus copiilor cât de important este să aibă un ideal în viață “În acest moment, este suficient doar să îți dorești să faci, să îți placă ceea ce faci și, în momentul în care ești determinat și ai și model de succes, să-ți urmezi modelul ca să ajungi acolo unde îți dorești”, le-a transmis copiilor Nicoleta Munteanu, vicepreședinte Asociația Naționale a Antreprenorilor.

“Le-am spus că trebuie să aibă încredere în ei înșiși. Din punctul meu de vedere, nu există «nu pot». Se poate să răzbești indiferent cât de greu ar fi și să-ți îndeplinești toate visurile”, a spus Cristina Chiriac, președintele Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor. Cristina Chiriac este și autoarea videoclipului controversat cu tânăra de culoare purtând ie în centrul Londrei.

