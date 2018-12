„De două luni stăm aici. Am făcut calculul recent, cred că în 12 ani, de vreo 15 ori. Mă uit la privelişte. La ce se vede pe geam. Şi haideţi să vă arăt ce se vede pe geam, dacă tot am vorbit despre asta, nu? asta a contat când am cumpărat apartamentul.”, a spus Vladimir Drăghia, potrivit Storia.ro.

Canapele verzi, lămpi sofisticate şi o baie extrem de luxoasă şi practică, sunt câteva dintre lucrurile pe care le găsești în locuința lui Vladimir.

„Nu petrec suficient timp acasă. Mi-ar plăcea acum, că a apărut şi maimuţica asta, să stăm mai mult pe acasă, dar uite că avem tot felul de proiecte, ceea ce mă bucură pe de altă parte. dar acum că e prima dată când ne mutăm în casa noastră, când nu mai stăm cu chirie, parcă e alt sentiment. parcă în sfărşit îmi face placere să stau acasă.”, a mai spus Vladimir Drăghia, care a anunțat recent pe contul de socializare, că el și Alice și-au luat casă.

